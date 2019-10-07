Символическая сборная 12-го тура: Байрамян и яркие форварды

сегодня, 12:54

«Ростов» показал класс в Москве, защитник «быков» забил «Спартаку», Соболев попал в ворота и сборную России. Герои тура – на «Соккер.ру».

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

В «Зените» уверены, что Кержаков перспективнее, а Лунев стабильнее? Ростовчане играли по счету, отдали мяч ЦСКА , а поскольку «армейцы» явно не хотели снова уступить дома, то давили, давили и давили. Уже после третьего пропущенного мяча в основном, но Бабурин суммарно семь раз отражал удары и пропустил только с «точки».

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Гол в ворота «Спартака» напомнил, что Петров раньше играл в центре поля. В составе «Краснодара» без голов провел только один сезон, когда пропустил половину матчей. Личный рекорд – 3 гола в РПЛ , а против москвичей забил первый в новом чемпионате. Старательный правый бек идеально подключился к атаке и прочитал ситуацию. Петрова продавили при голе Ларссона, но ведь победный мяч – на счету Сергея.

Вилькер Анхель («Ахмат»)

Не часто в этом сезоне игроки грозненского клуба в символической сборной. Но учтите несколько моментов. Во-первых, «Уфа» дома кого только не обыгрывала. Например, «Ростов», «Зенит» и «Спартак». То есть выезд у «Ахмата» был сложным. Во-вторых, Анхель не имеет отношения к эпизодам, после которых Безбородов не поставил пенальти в ворота Городова – соперников атаковали Уциев, а потом Мусалов и Семенов. А что же сделал Вилькер? Забил победный мяч и был хорош на втором этаже.

Сергей Терехов («Оренбург») – универсализм тура

«Оренбург» отдал Ойеволе в «Тамбов», не удивительно, что против «Динамо» пришлось ставить невысокого для центра обороны крайнего бека на непривычную позицию. Но Сергей справился. «Динамо» разогнало 12 атак с ударами, но Терехов и его напарники не допускали грубых ошибок. «Каннаваро из „Оренбурга“» не допустил гол в ворота Климовича, еще и ассист сделал на Кулишева. Всюду успел, как и его напарник Радакович. Но второму было проще, играл на родной позиции.

Полузащитники

Зурико Давиташвили («Рубин»)

А вы знали, что у грузин имя Зураб означает «рубин»? Символично получилось, что именно 18-летний Зурико забил в ворота «Тамбова» второй и, как оказалось, победный мяч команды Шаронова. После бодрого рок-н-ролльного старта молодая команда неопытного тренера забуксовала – 4 поражения подряд и домашняя ничья с «Уфой», так что три очка были на вес золота. Ну, или рубинов. Давиташвили дерется, точно пасует, обыгрывает, бьет. Перспективный правый вингер!

Магомед Оздоев («Зенит») – цепкость тура

Открылось второе дыхание под присмотром Семака. Даже когда на поле нет Барриоса, но есть человек, играющий в опорной зоне, Магомед напоминает о том, чему его обучил Бердыев. Из парня, который потерялся и не мог найти идеальную позицию, превратил хавбека в футболиста, который прекрасно читает игру и всюду полезен. Против «Урала» на счету центрального хавбека гол и результативный пас, но также передачи с точностью 91 % и дикие 7 отборов! Круто сыграл.

Матиас Норманн («Ростов»)

Великолепная работа без мяча! Когда «Ростов» повел 0:3 в гостях, имея еще два выхода на ворота Акинфеева, чтобы сделать счет 0:5, то Влашич и Обляков получили возможность развивать атаки. Вот только назвать их героями тура сложно, тогда как – отмечая командный успех «Ростов», где и Чистяков, и Хаджикадунич, и Чернов были уместны, нужно выделить одного из самых умных в составе Карпина. Норманн отдал голевую, почти не переходил середину поля, но и позиции верные занимал, и потерю Еременко компенсировал.

Хорен Байрамян («Ростов») – игрок тура

Красавец! Из-за того, что форварды выступили в туре круче, чем игроки других линий, Байрамяна формально сместим на привычный фланг. Но вчера работал на атаку, менялись местами с Ионовым и Шомуродовым постоянно. Позиционная гибкость помогла Хорену стать героем поединка, запутав защиту Акинфеева. И когда Норманн подавал угловой, и когда Гогуа не смог удержаться на ногах, Байрамян сыграл идеально. Дубль в кармане, а в дополнение – голевая передача на Шомуродова.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Да, любит чистые мячи, да, взял паузу на старте сезона. Но Сердар Азмун – один из самых талантливых и мощных нападающий РПЛ . Дзюба, конечно, мастерски переправил мяч на Ивановича в дебюте встречи, но если добавлять к Оздоеву человека, который стал символом победы «Зенита» над «Уралом» в гостях, то нужно выбрать именно иранца. Сердар не пожадничал, когда разрывали чужую оборону с Магомедом, а позже обезопасил «Зенит» от нервной концовки, хитро выбрав позицию в штрафной. Азмун вернулся!

Элрод Шомуродов («Ростов»)

Еременко до начала сезона сказал, что Шомуродов забьет двадцать голов в РПЛ ? Половину нормы Романа узбекский нападающий выполнил, причем потратил всего 12 туров. Конечно, если бы Элдор внимательнее сыграл в ряде эпизодов, то мог сделать дубль в ворота Акинфеева, но и так неплохо вышло. На счету Шомуродова против ЦСКА немало очень грамотных решений на передовой, а в дополнение – гол и результативная передача. 10 мячей, 2 ассиста – сказочное начало сезона.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Соболеву надо было делать хет-трик против «Сочи», но не сумел реализовать пенальти, Джанаев спас. Но поскольку Александр забил еще два мяча, и оба раза – в стиле настоящего центрального форварда, то не удивляет, что прервал трапезу Соболева и вызвал в сборную. Конечно, повлияла травма Смолова – быстрого Федору возвращения, но снайпер из Самары заслужил. Когда в 22 года в РПЛ куют 10 голов в 12 турах и отдают еще 3 ассиста, то речь о рывке, который заметят даже в Англии.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Когда до матча объявили о потере Сигурдссона и Еременко из-за простуды, то многим показалось, что шансы «Ростов» на новую победу в Москве над ЦСКА упали. Но оказалось, что Карпин и его штаб готов ко всему. Южане переиграли соперника уверенно, четко понимая, что и зачем делают. Конечно, если бы хватило сил в непростых погодных условиях на спокойную концовку, то могли разгромить ЦСКА , но и 1:3 – отличный результат, который вывел «Ростов» в лидеры РПЛ . Валерий Георгиевич в этом сезоне хорош.

Приятности тура

Первая – результативность. Только у трех команд нет голов, а остальные забили суммарно 22 раза. Получилось по 2.75 мяча за игру, что для матчей после того, как сразу четыре клуба играли в ЛЧ и ЛЕ – отличный результат. Еще и с учетом непростых погодных условий в отдельных городах. Средняя результативность чемпионата – 2.52 гола за игру, последний раз подобное видели в сезоне 2013/14.