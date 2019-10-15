Звёзды завтрашнего дня. Топ-10 17-летних

сегодня, 18:00

В конце октября в Бразилии стартует чемпионат мира среди юношеских команд U17. В разгар цикла о талантливой молодежи «Соккер.ру» добрался до 17-летних.

10. Люсьен Агуме («Интер»; Франция)

Агуме способен сыграть на любой позиции в полузащите по центральной оси, он высокий — 185 сантиметров роста, и будет прибавлять в мощи. В первой половине 2019 года вокруг воспитанника «Сошо» развернулась серьезнейшая борьба с участием «Барселоны», «РБ Лейпцига» и «Манчестер Сити». Победителем из этой свалки вышел «Интер», заплативший 4.5 миллиона евро за хавбека, который уже отметился результативными действиями в Примавере 1 и Юношеской Лиге УЕФА . Несколько лет назад у Конте в «Ювентусе» заиграл во всю величину своего таланта Поль Погба, может быть, другого француза африканского происхождения ждет такая же счастливая участь?

9. Ки-Джана Хоевер («Ливерпуль»; Нидерланды)

Еще прошлым летом «Ливерпуль» вытащил этого талантливого защитника из молодежки «Аякса», с тех пор Ки-Джана успел дебютировать за главную команду, стать самым молодым игроком «Ливерпуля» в матчах на Кубок Лиги и заслужить похвалу от Клоппа:

Нет смысла бросать 16-летнего парня на амбразуру раньше времени. Нужно ждать, пока он будет полностью к этому готов. Ки-Джана был хорош. Он вышел на поле и хорошо справился со своей работой. Временами всё происходит именно так: когда ты реально нужен команде, то значение имеет только то, насколько ты хорош, а не сколько тебе лет.

8. Адам Хложек («Спарта»; Чехия)

Хложек — главный талант чешского футбола, нападающий из «Спарты» обещает вырасти в большую звезду, какие в Чехии давно не зажигались. Адам дебютировал в профессиональном футболе, когда ему еще не было 17. Форвард забил 4 мяча за «Спарту» в прошлом сезоне, не уходит в тень и сейчас, отмечаясь удачными играми за родной клуб и молодежную сборную Чехии (да-да, начинал год в сборной U17, а сейчас играет в старте команды U21). В свои 17 Хложек приносит пользу и на флангах атаки, и в центре нападения, но, скорее всего, развиваться будет именно как наконечник, учитывая его габариты.

7. Райан Гравенберх («Аякс»; Нидерланды)

Год назад этот парень побил рекорд Кларенса Зеедорфа, став самым молодым игроком, сыгравшим за «Аякс» в официальном матче (16 лет, 4 месяца и 7 дней). Центральный полузащитник суринамских корней пока что имеет постоянную игровую практику во второй команде «Аякса», но его талант в мешке не утаишь: однажды, причем очень скоро, наступит время Гравенберха, как до этого пришел миг славы де Йонга, де Лигта, ван де Бека.

6. Жереми Доку («Андерлехт»; Бельгия)

Ловкий вингер из «Андерлехта» уже привлекается к матчам за первую команду, хотя пока получает крохи игровой практики, но для игрока 2002 года рождения это ценные минуты. Жереми с одинаковым успехом может действовать и справа, и слева, да и выход по центру не исключен, на позиции оттянутого форварда. Кстати, теперь талантливого юношу ганского происхождения тренирует бывший тренер «Крыльев Советов» - Франк Веркаутерен.

5. Себастьяно Эспозито («Интер»; Италия)

Эспозито начал заниматься футболом в 5 лет, в 8 попал в академию «Брешии», а в 12 перебрался в Милан, чтобы начать свое становление в недрах «Интера». Себастьяно предпочитает действовать на позиции центрфорварда, хотя в юности его часто ставили треквартистой, что поспособствовало расширению футбольного кругозора. В конкурентах у Эспозито сейчас Лукаку и Лаутаро Мартинес, но Антонио Конте верит в юношу. Свои шансы он получит, если будет терпелив.

4. Матиас Паласиос («Сан-Лоренсо»; Аргентина)

Этот аргентинец из любимого клуба Папы Римского Франциска из породы «волшебных малышей», как Лео Месси или Диего Марадона. Не все достигли таких высот, как эти двое, но каждый стремится к их лаврам. Матиас тоже попытается. Он умеет приклеивать мяч к ноге и «катиться» с ним, обходя соперников, как фишки. Индивидуальное мастерство впечатляет, но много звезд должно сойтись, чтобы Паласиос вырос в великого игрока, как упомянутые выше его соотечественники.

3. Рейньер («Фламенго»; Бразилия)

В противовес аргентинскому таланту одаренный парень из Бразилии. И тоже атакующий хавбек. Рейньер в пяти дебютных матчах в бразильской Серии A дважды забил и отдал результативный пас, говорят, «Эвертон» готов сыграть на опережение и купить его уже этой зимой. Сумма, о которой идет речь, более чем солидная — 40 миллионов евро.

2. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»; Испания)

Баскскими талантами земля полнится, футболисты, принадлежащие к этому гордому народу, выигрывали чемпионаты мира в составе пяти разных сборных. Барренечеа тоже мечтает о футбольных вершинах, в апреле левый вингер дебютировал в Ла Лиге, став первым игроком 2001 года рождения, сыгравшим в испанской Примере. Это тот самый парень, который после 90 минут в победном матче с «Хетафе» отправился домой на велосипеде, отказавшись от клубного авто с водителем, а еще он забил мадридскому «Реалу» на «Аноэте», установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды. Этот гол стал первым для Андера в профессиональной карьере.

1. Мохаммед Ихаттарен ( ПСВ ; Нидерланды)

Голландец марокканского происхождения с 10 лет в ПСВ , дебютировал за взрослую команду в 16 лет, а с нынешней весны он частый гость в стартовом составе одного из сильнейших клубов Нидерландов. Мохаммед уверенно чувствует себя на позиции атакующего полузащитника, у него тонкое чувство футбола, глаза на затылке и тяга к тонким решениям. Недавно Леонид Слуцкий накануне матча его «Витесса» с ПСВ сказал пару добрых слов о юной звездочке из Эйндховена:

У ПСВ выделяется атакующая группа, которую составляют молодые игроки, наделенные невероятным талантом. Ихаттарен — просто фантастический игрок. Ему 17 лет, а он уже выходит в стартовом составе ПСВ и действует блестяще.

Планы на Ихаттарена имеются у «Челси».