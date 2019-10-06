Удивили! Сборная неожиданных героев сезона

сегодня, 15:00

Футбол круче рутинной жизни количеством открытий и ярких поворотов. «Соккер.ру» чествует игроков с потенциалом и свежими успехами.

Вратарь

Андрей Климович («Оренбург»)

Голкипер помог уволить Кононова и Хохлова. Место в сердцах фанатов «Спартака» и «Динамо» заслужил. Новичок «Оренбурга» - единственный из 27 голкиперов РПЛ без российского паспорта, ведь у украинца Годзюра документ есть. Климович помог одержать 4 из 4 побед «Оренбурга», хотя сыграл всего в пяти турах. Удачливый великан, и работал часто грамотно.

Защитники

Седрик Гогуа («Тамбов»/ ЦСКА )

В РПЛ точно приятно удивил. Квалификации не хватает, хотя 25-летний ивуариец играет в профессиональный футбол уже девять лет. Вернее, числился в клубах, ведь до «Тамбова» несколько лет почти не имел практики. Зато зажег у Григоряна, а теперь из-за травм основных игроков попал в ЦСКА . Уже и ошибался, и правильные решения принимал. В идеале будет Бекао 2.0, только без возможности сбежать бесплатно.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

В прошлом сезоне у «Ростова» в центре защиты сыграли сразу восемь человек – Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Новосельцев, Ханджукич, Мевля, Логашов и Гацкан. Сейчас после 11 туров стабильно появляются двое – Рагнар и его новый напарник. Дмитрий Чистяков в РПЛ пришел из ФНЛ , а для дебютанта – за «Зенит» вроде бы не играл в основе, выступает шикарно. Над нюансами в игре стоит работать, но защитнику всего 25 лет, можно прогрессировать.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Крепкий молодой грузинский защитник стабильно играет за «Уфу», и команда Евсеева не пропускала от «Ростова», «Зенита», «Динамо», «Спартака» и «Рубина». Джемал в ударе, как и его коллеги, а поскольку футболисту всего 23 года, то это готовый защитник для бывшего клуба Евсеева – «Локомотива». Почему москвичей? Сёмин шутил, что грузины приманивают трофеи в его команде. Кверквелия не играет, Кварацхелию – отдали, а Табидзе на очереди?

Полузащитники

Андрей Мостовой («Сочи»)

Бакаев раскрылся в «Арсенале» в прошлом сезоне. Его успех в «Спартаке» не удивил, хотя для кого-то, возможно, стал сюрпризом. Как для многих фанатов футбола стало открытием, что есть такой Андрей Мостовой из школ ЦСКА , «Локомотива» и дубля «Зенита». В 21 год его можно поставить на любое место по всему фронту атаки, и он сыграет довольно ярко. Гол и три ассиста в составе наспех собранного новичка – прекрасный результат в его возрасте.

Матиас Норманн («Ростов»)

Удивил не только игрой, но и сложностью задач. Может оказаться в топ-5, ведь с первых матчей Норманна в РПЛ интуиция подсказывала, что должен стать звездой лиги. Южане отпустили Гацкана, чтобы у Матиаса появилась идеальная и сложная для реализации роль на поле – ныряет в линию обороны в начальной фазе атак, не забывая созидать, забивать и раздавать голевые. Шикарный футболист, а ведь ему всего 23 года!

Рафал Августиняк («Урал»)

Умеют в уральском клубе находить достойных легионеров. Конечно, команда не в том состоянии, чтобы во всех матчах каждый оставлял впечатление, как Эль-Кабир в лучших играх. Но центральный хавбек Рафал, не имея опыта в сборной Польши, как Крыховяк, показывает крутой футбол в РПЛ . Довольно цепкий, старательный. Помог пасом против «Сочи» и голом в ворота «Арсенала». Хороший дебютант, вряд ли ждали подобного.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Баринова в список неожиданных героев не записать – хавбек «Локомотив» стал героем ожидаемым. А вот успешный последний пас атакующего хава Зиньковского – 4 ассиста, стал сюрпризом. Особенно с учетом, что «Крылья Советов» нестабильные и на Антона команда не играет. Парень из «Чертаново» минуту славы поймал в прошлом сезоне – шикарно забил «Рубину» победный мяч, но сейчас заслужил больше внимания и передач напарников.

Евгений Чернов («Ростов»)

Лесовой из «Арсенала» неплохо начал на левом фланге, но поскольку не нашлось открытия на правом фланге обороны, то используем схему «3-5-2», а Евгения поставим по всей левой бровке в символической команде. Латералю Чернову уже 26 лет, но в «Зените» не показал себя. Поэтому удивительно, что в «Ростове» заиграл довольно стабильно и на высоком уровне. Без таких восторгов, как были от игры Скопинцева, зато успешный путь Евгения может быть длиннее.

Нападающие

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Забавно, как активно некоторые персоны доказывают, что Соболев не перейдет зимой в МЮ . Спасибо, Капитаны Очевидность, мы в курсе о строгих правилах Великобритании к трудовым мигрантам. Суть ведь в том, что его просматривают разные клубы и скауты, боясь упустить, если окажется стабильным. Ведь 22-летний парень создал 13 голов в 12 турах РПЛ – шикарный старт. Где бы ни оказался, может стать звездой футбола. Соболев спас бы «Спартак» от позорного старта? Никогда не узнаем, Цорн и Кононов на его трансфере не настояли.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Еще один роскошный крепкий центральный форвард. Второй этаж – мощная игра, внизу – все четко и грамотно, с минимальным количеством касаний. Элдору в «Ростове» подарили такую роскошь, как медленную адаптацию, но сейчас узбек – один из лучших футболистов чемпионата и команды Карпина, если не лучший прямо сейчас на пару с Крыховяком. Сегодня у форварда сложный матч против ЦСКА , но израненной обороне Акинфеева надо держать ухо востро. Элдор – хищник в штрафной.

В стартовый состав символической команды всех ярких из числа футболистов, о которых в прошлом сезоне или вовсе не говорили, или говорили реже, не уместить. Есть также защитник Радакович из «Оренбурга», Фомин из «Уфы». Карпов в «Крыльях Советов» всегда в основе. Были яркие вспышки в игре Давиташвили в «Рубине», хотя ему всего 18 лет. У многих в РПЛ есть шанс приятно удивить. Особенно если оказываются на своих местах.

Когда Заболотный играет за «Сочи», а Мелкадзе – за «Тамбов», то форварды в правильных для себя командах, они могут получать удовольствие от игры, забивать и прибавлять. Так что тех, кто может приятно удивить публику в новом сезоне, предостаточно – и молодых, и более опытных, но готовых раскрыться с новой стороны и добиваться успехов. А особенно приятно, что в этом сезоне появилось два новых имени в гонке снайперов.