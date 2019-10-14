Звёзды завтрашнего дня. Топ-10 16-летних

сегодня, 17:15

«Соккер.ру» идет дорогой юности и знакомит читателей с десяткой самых интересных 16-летних футболистов. Некоторые из этих школьников уже сегодня на виду!

Редкий 16-летний футболист уже играет за главную команду своего клуба, даже суперталантов придерживают в молодежках, чтобы не сломать резким переходом на взрослый уровень. Как знать, какие бриллианты скрываются в недрах сотен футбольных клубов, и кто из нынешних 16-леток не слишком впечатляет сейчас, но готовит прорыв. Как бы то ни было, любопытно взглянуть на тех, кто сейчас на виду. Еще интереснее будет пройтись по этому списку через четыре-пять лет. Готовы? Тогда поехали!

10. Александр Букса («Висла»; Польша)

В Кракове подрастает «новый Левандовски», причем здесь параллели напрашиваются, ведь Александр похож на Роберта в юности: такой же худышка с ногами-спичками, кажущийся неловким и неуклюжим, но когда обрастет мясом, задаст всем перцу. В апреле Букса дебютировал за «Вислу» в Высшей польской лиге, а в августе забил дебютный гол, поразив ворота «Ягеллонии». Александр уже на карандаше у видных европейских команд, в первых рядах претендентов шествуют итальянцы - «Ювентус», «Наполи» и «Милан».

9. Дэнни Лейва («Сиэтл Саундерс»; США )

Лейва постарается реализовать несостоявшуюся мечту отца, который по юношам играл за клуб «Америка» из Мехико, но стал архитектором, а не футболистом. Талант Дэнни был заметен с младых ногтей, недаром его взяли в отделение академии «Барселоны» в США , откуда хавбек в 13 перебрался в академию «Сиэтла». В этом году Лейва подписал первый профессиональный контракт, став самым молодым игроком в истории «Сиэтл Саундерс», парень уже несколько раз появлялся в стартовом составе на матчи МЛС , кстати, он третий самый молодой игрок в этой лиге. В октябре и ноябре Дэнни можно будет увидеть в составе сборной США на чемпионате мира U-17, который пройдет в Бразилии.

8. Джулиан Од («Ланус»; Аргентина)

На этом же турнире проследим за левым защитником из Аргентины Джулианом Одом. Вообще-то, Од может сыграть и в полузащите, да и рано говорить в 16 лет о стопроцентном выборе амплуа. Любопытно, что аргентинец итальянского происхождения — единственный 16-летний парень в составе сборной Аргентины U17, остальным 22-м футболистам исполнилось 17.

7. Брайн Око («Лиферинг»; Швейцария)

Если вы посмотрите в честное и открытое лицо этого уроженца американского Хьюстона со швейцарским паспортом, то вряд ли дадите ему 16 лет, но так уж вышло, что в нежном возрасте Брайн выглядит так, что с ним не хочется сталкиваться в темном переулке: в центральном защитнике почти 190 сантиметров роста и суровый взгляд из-под крутых надбровных дуг. Прошедшим летом «Ред Булл Зальцбург» выкупил Брайна за 2 миллиона евро у швейцарского «Вауда» и отправил его в свой фарм-клуб «Лиферинг», который выступает во втором австрийском дивизионе.

6. Мориц Кьяргард («Лиферинг»; Дания)

У нас тут целый выводок талантов, уже пойманных длинным лассо «Ред Булла». И все они набираются ума-разума в «Лиферинге», который потом будет гордиться своим участием в становлении звезд. «Зальцбург» летом заплатил 2.7 млн евро «Люнгбю» за одаренного центрального полузащитника и подписал с ним контракт до 2022 года. Важно отметить, что у семейства команд «Зальцбурга» сквозная заявка, поэтому Око, Кьяргард и Сеско, о котором чуть ниже, могут играть и во второй австрийской лиге за «Лиферинг», и в юношеской Лиге УЕФА за команду «Ред Булла» U19.

5. Бенджамен Сеско («Лиферинг»; Словения)

Оцените масштабы заботы «Ред Булла» о будущем: в одно трансферное окно купили трех 16-летних талантов, в сумме заплатили за них почти 8 миллионов евро. Центрфорвард Бенджамен Сеско, который вымахал уже до 192 сантиметров, обошелся в 2.5 млн, его выудили из «Домжале». Сейчас мы восхищаемся результативностью Эрлинга Халанда, который даже в Лиге чемпионов забил больше всех, но скоро норвежец за несколько десятков миллионов уйдет на повышение, и кто его заменит? Возможно, именно Сеско.

4. Харви Эллиот («Ливерпуль»; Англия)

Эллиот — самый юный футболист в английском профессиональном футболе (15 лет и 174 дня) и самый молодой футболист в истории АПЛ (16 лет и 30 дней). Эти достижения Харви установил в «Фулхэме», из которого летом перешел в «Ливерпуль», что подчеркивает величину его таланта. Главное, чтобы не свернул на кривую дорожку, ведь Харви, судя по всему, тот еще «фрукт». Например, умудрился получить дисквалификацию и штраф от ФА за оскорбление Харри Кейна.

3. Педри («Лас-Пальмас»; Испания)

Недолго ему осталось представлять «Лас-Пальмас». В начале сентября «Барселона» объявила о подписании атакующего полузащитника Педри за 5 миллионов евро, к каталонскому суперклубу парень, которому прочат лавры Андреса Иньесты, присоединится летом 2020 года. Юный возраст не мешает Педри играть в стартовом составе своей команды, в нынешнем сезоне Сегунды он уже трижды забил и отдал три результативные передачи. Педро Гонсалес Лопес — действительно типичный испанский малыш а-ля Хави или Иньеста, он чертовски хорош в рутинной работе с мячом, но не забывает и об обострениях, что подтверждается статистикой.

2. Эдуардо Камавинга («Ренн»; Ангола/Франция)

Юный полузащитник выиграл с «Ренном» Кубок Франции, безвылазно играет в основе «Ренна», а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Скауты «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Арсенала» и ПСЖ постоянно запрашивают аккредитации на матчи с участием «Ренна» как раз из-за Камавинги. Всем, знаете ли, нужен опорный полузащитник с шестью локтями и двенадцатью коленками. Кстати, Эду родился в Анголе, но в возрасте двух лет родители перевезли его во Францию, так что Камавинга мечтает играть за сборную страны, в которой вырос.

1. Ансу Фати («Барселона»; Испания)

Если бы Африка могла заставить всех своих сынов играть за местные сборные! Возможно, самый талантливый игрок следующего поколения Ансу Фати, который уже забивает за «Барселону» и получает комплименты от Месси, родился в Гвинее-Биссау, но вырос в Испании, так что будет радовать поклонников «Красной Фурии», если станет большой звездой. Все шансы прославиться у Анссумане есть!