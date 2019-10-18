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Ребров поблагодарил Ломовицкого за благотворительность

сегодня, 21:27

Вратарь «Спартака» Артем Ребров добрым словом отозвался о полузащитнике Александре Ломовицком, который на данный момент выступает на правах аренды в тульском «Арсенале».

Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с Александром Ломовицким.

В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру.

Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать — не сложно и очень приятно. Спасибо! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, «пятерку» болгарам и скорее возвращаться домой. Мы по тебе скучаем!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с @_lomovitskiy_ В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать-не сложно и очень приятно. СПАСИБО! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, пятёрку Болгарам😁 @na_vyezd и скорее возвращаться домой @fcsm_official Мы по тебе скучаем! 🔴⚪️🤜🏻🤛🏻 #ребров32 #александрломовицкий #спартакмосква #своимиглазами #благотворительность #делатьдобролегко

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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