Ребров поблагодарил Ломовицкого за благотворительность

Вратарь «Спартака» добрым словом отозвался о полузащитнике , который на данный момент выступает на правах аренды в тульском «Арсенале».

Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с Александром Ломовицким.

В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру.

Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать — не сложно и очень приятно. Спасибо! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, «пятерку» болгарам и скорее возвращаться домой. Мы по тебе скучаем!