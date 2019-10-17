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Мане - о благотворительности: «Зачем мне десять „Ferrari“?»

сегодня, 18:56

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своей помощи, которую он оказывает соотечественникам:

Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям.

Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю € 70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи.

Ранее Мане рассказал о своём конфликте с одноклубником

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Strikers188
   26 / 849
сегодня в 20:28
а почему твой всевышний просто не поможет лично всем нуждающимся мира???
Он не мой,Он общий(а ты спроси у него?)
Strikers188
Strikers188 ответил cevin cigan
   371 / 849
сегодня в 20:20
а почему твой всевышний просто не поможет лично всем нуждающимся мира???
VIPded
VIPded
   46 / 849
сегодня в 20:17
Молодчага!!!
ДСА
ДСА
   176 / 849
сегодня в 20:09
У Ари было 20 часов, камень в его огород.
Van Vanovich
Van Vanovich
   350 / 849
сегодня в 20:08
Это вам Не дикари Кокоша и Мамаша)))
NGYCR7
NGYCR7
   86 / 849
сегодня в 20:05
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!

Горжусь, что в УММЕ есть такой брат как Садио!
Van Vanovich
Van Vanovich
   350 / 849
сегодня в 20:04
Какие в Ливере скромные и добрые Мане, Салах, Ван Дейк. Может от этой внутренней духовности и результаты лучшие!
cevin cigan
cevin cigan
   26 / 849
сегодня в 20:03
Мане воздастся Всевышним! Сейчас только и удивляешься человечностью таких людей...
Van Vanovich
Van Vanovich ответил cska plus
   350 / 849
сегодня в 19:58
Молодец негр! Похвально!!!
    Tiger15
    Tiger15
       523 / 849
    сегодня в 19:38
    Красавчик!!!!!!Уважение и всего тебе самого наилучшего!!!
    ZaZizu
    ZaZizu
       502 / 849
    сегодня в 19:31
    Молодчина Садио! Уважуха!
    Глор кабинета
    Глор кабинета
       23 / 849
    сегодня в 19:24
    Я вот тоже не понимаю, зачем российским чиновникам 20 часов с бриллиантами. Куча разных тачек понять можно - каждая индивидуальна, разнообразие за рулём. Куча недвижимости - это вклад денег...
    Но каждый день новые часы зачем? Их под одеждой не видно, а время одинаковое показывают.
    vitya valdes
    vitya valdes
       278 / 849
    сегодня в 19:21
    До слез😖
    Красава Садио👏
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       83 / 849
    сегодня в 19:19
    Мане красавец! Правильные слова
    Ван Дейк конечно монстр, но мне кажется, что Мане был не хуже, если не лучше)
    STVA 1
    STVA 1
       68 / 849
    сегодня в 19:16
    Браво!!!
    Wolverine 8
    Wolverine 8
       347 / 849
    сегодня в 19:09
    Все бы помогали и мир был бы лучше.
    Imrebellion
    Imrebellion
       484 / 849
    сегодня в 19:08
    Респект ему! Может так наконец перестанут его обделять должным вниманием.
    Благодаря кому обыграли Баварию, Барсу, Ттх в ЛЧ и верхнюю половину АПЛ? Этому пахарю как в атаке, так и в обороне.
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
       600 / 849
    сегодня в 19:01
    Красавчик 👍
    cska plus
    cska plus
       2 / 849
    сегодня в 19:01
    Молодец негр! Похвально!!!
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