Мане - о благотворительности: «Зачем мне десять „Ferrari“?»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своей помощи, которую он оказывает соотечественникам:
Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям.
Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю € 70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи.
Ранее Мане рассказал о своём конфликте с одноклубником.
Горжусь, что в УММЕ есть такой брат как Садио!
Горжусь, что в УММЕ есть такой брат как Садио!
Но каждый день новые часы зачем? Их под одеждой не видно, а время одинаковое показывают.
Но каждый день новые часы зачем? Их под одеждой не видно, а время одинаковое показывают.
Красава Садио👏
Красава Садио👏
Ван Дейк конечно монстр, но мне кажется, что Мане был не хуже, если не лучше)
Ван Дейк конечно монстр, но мне кажется, что Мане был не хуже, если не лучше)
Благодаря кому обыграли Баварию, Барсу, Ттх в ЛЧ и верхнюю половину АПЛ? Этому пахарю как в атаке, так и в обороне.
Благодаря кому обыграли Баварию, Барсу, Ттх в ЛЧ и верхнюю половину АПЛ? Этому пахарю как в атаке, так и в обороне.