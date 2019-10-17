Мане - о благотворительности: «Зачем мне десять „Ferrari“?»

Вингер «Ливерпуля» рассказал о своей помощи, которую он оказывает соотечественникам:

Зачем мне 10 Ferrari, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Что бы это дало миру? Я голодал, работал в поле, пережил сложные времена, играл босиком и не ходил в школу. Сегодня, благодаря тому, что я играю, я могу помогать людям.

Я построил школы, стадион, мы предоставляем одежду, обувь и еду людям, живущим в условиях крайней нищеты. Кроме того я даю € 70 в месяц всем людям в очень бедном районе Сенегала, чтобы они могли внести свой вклад в экономику своей семьи.