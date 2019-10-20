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Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

сегодня, 10:51

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться.  

Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым. Ты должен желать прогресса, и, я думаю, у Клоппа именно такой настрой.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в английской Премьер-Лиге. Мерсисайдцы еще ни разу не потеряли очки в текущем розыгрыше чемпионата. Ближайший матч в АПЛ команда Юргена Клоппа проведет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. В связи с этим напомним, что ранее Клопп прокомментировал состояние нескольких имеющих проблемы со здоровьем игроков в преддверии встречи с манкунианцами.

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Все комментарии
YNWA
YNWA
   725 / 877
сегодня в 11:12
Истинну глоголит Фин!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   181 / 877
сегодня в 11:08
всё верно сказал, Сами! играть каждую игру как последнюю, независимо топовый клуб или дебютант , ведь это АПЛ
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