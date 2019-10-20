Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

сегодня, 10:51

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что «красным» нельзя расслабляться.

Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым. Ты должен желать прогресса, и, я думаю, у Клоппа именно такой настрой.