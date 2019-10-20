Хююпя призвал «Ливерпуль» не останавливаться на достигнутом

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя заявил, что «красным» нельзя расслабляться.
Во всех видах спорта, а в футболе особенно, нужно быть начеку. Нельзя быть удовлетворенным достигнутым. Ты должен желать прогресса, и, я думаю, у Клоппа именно такой настрой.
«Ливерпуль» уверенно лидирует в английской Премьер-Лиге. Мерсисайдцы еще ни разу не потеряли очки в текущем розыгрыше чемпионата. Ближайший матч в АПЛ команда Юргена Клоппа проведет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. В связи с этим напомним, что ранее Клопп прокомментировал состояние нескольких имеющих проблемы со здоровьем игроков в преддверии встречи с манкунианцами.