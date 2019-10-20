Марсело: «Мы пытались сравнять счёт, но это было тяжело реализовать»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал итоги матча 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (0:1).

Мы проиграли, но должны продолжать двигаться вперёд. Проигрывать больно, потому что мы играли хорошо, но пропустили в самом начале матча. У нас не было времени на размышления, соперник забил гол, и мы растерялись, но это не оправдание. Позже «Реал» пытался сравнять счёт, но это было тяжело реализовать.

Нам нужно хорошо играть до финального свистка. Мы выиграли несколько матчей, но нам по-прежнему чего-то не хватает. Мы пытались сделать всё, чтобы выиграть, но Ла Лига в наши дни стала очень непростой.