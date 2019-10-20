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Марсело: «Мы пытались сравнять счёт, но это было тяжело реализовать»

сегодня, 09:44
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал итоги матча 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (0:1).

Мы проиграли, но должны продолжать двигаться вперёд. Проигрывать больно, потому что мы играли хорошо, но пропустили в самом начале матча. У нас не было времени на размышления, соперник забил гол, и мы растерялись, но это не оправдание. Позже «Реал» пытался сравнять счёт, но это было тяжело реализовать.

Нам нужно хорошо играть до финального свистка. Мы выиграли несколько матчей, но нам по-прежнему чего-то не хватает. Мы пытались сделать всё, чтобы выиграть, но Ла Лига в наши дни стала очень непростой.

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Kresi frok
Kresi frok
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сегодня в 09:57
Марсело прав, очень сложно играть когда не ходишь в кабинеты.
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