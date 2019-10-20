Лэмпард отметил Пулишича после матча с «Ньюкаслом»

сегодня, 08:59

Главный тренер «Челси» отметил выступление вингера команды в матче против «Ньюкасла». В этой встрече, состоявшейся накануне в рамках девятого тура АПЛ , Пулишич вышел на замену и помог лондонцам победить с минимальным счетом.

Я рад за него. Пулишич – горячая тема для обсуждений из-за его трансферной стоимости и из-за его статуса в сборной США . Кристиану всего лишь 21 год, он еще многое покажет на поле.

Пулишич перешел в «Челси» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В нынешнем сезоне у него возникли проблемы с игровой практикой, поскольку Лэмпард предпочитает использовать на флангах атаки других футболистов. Отметим, что ранее наставник «Челси» призывал Пулишича усерднее работать на тренировках.