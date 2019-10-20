Реднапп высказался о положении Сульшера в МЮ

Бывший тренер «Тоттенхэма» прокомментировал положение, в котором оказался наставник «Манчестер Юнайтед» , пытающийся перестроить команду.

Думаю, перед Сульшером стоит неразрешимая задача. В МЮ работали Мойес, ван Гал и Моуриньо. А это – отличные тренеры. Ни у кого из них не получилось добиться больших успехов с командой. Люди говорят: «Подпишите пять или шесть новых игроков». Но где МЮ их возьмет? В каких командах они играют? Да и перейдут ли они в «Манчестер Юнайтед»? МЮ не подпишет Харри Кейна или Рахима Стерлинга. Где они найдут нужных игроков? Легко сказать, что МЮ необходимо усилиться. Вопрос в том, где они найдут это усиление.