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Реднапп высказался о положении Сульшера в МЮ

сегодня, 10:12

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал положение, в котором оказался наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, пытающийся перестроить команду.  

Думаю, перед Сульшером стоит неразрешимая задача. В МЮ работали Мойес, ван Гал и Моуриньо. А это – отличные тренеры. Ни у кого из них не получилось добиться больших успехов с командой. Люди говорят: «Подпишите пять или шесть новых игроков». Но где МЮ их возьмет? В каких командах они играют? Да и перейдут ли они в «Манчестер Юнайтед»? МЮ не подпишет Харри Кейна или Рахима Стерлинга. Где они найдут нужных игроков? Легко сказать, что МЮ необходимо усилиться. Вопрос в том, где они найдут это усиление.  

Отметим, что Сульшер находится под угрозой увольнения из МЮ из-за неудач «красных дьяволов» в текущем сезоне. Вместе с тем недавно норвежский специалист заявил, что не намерен покидать клуб.

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