Почеттино раскритиковал болельщиков «Тоттенхэма»

сегодня, 09:32

Главный тренер «Тоттенхэма» раскритиковал болельщиков «шпор» после матча с «Уотфордом». Лондонцы встретились с «шершнями» накануне дома в рамках девятого тура АПЛ , матч завершился со счетом 1:1. По мнению Почеттино, болельщики «шпор» не слишком активно поддерживали команду в течение матча и активизировались только в конце поединка.

Мы играли не особо хорошо. При этом стоит отметить, что когда ты пропускаешь гол в начале матча, всегда оказываешься в непростом положении. К тому же атмосфера на стадионе в целом была не лучшей. Вместе с тем в последние 20 минут болельщики отлично нас поддерживали.