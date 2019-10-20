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Почеттино раскритиковал болельщиков «Тоттенхэма»

сегодня, 09:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино раскритиковал болельщиков «шпор» после матча с «Уотфордом». Лондонцы встретились с «шершнями» накануне дома в рамках девятого тура АПЛ, матч завершился со счетом 1:1. По мнению Почеттино, болельщики «шпор» не слишком активно поддерживали команду в течение матча и активизировались только в конце поединка.

Мы играли не особо хорошо. При этом стоит отметить, что когда ты пропускаешь гол в начале матча, всегда оказываешься в непростом положении. К тому же атмосфера на стадионе в целом была не лучшей. Вместе с тем в последние 20 минут болельщики отлично нас поддерживали.

Отметим, что посредственные выступления «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне породили слухи о возможном уходе Почеттино из команды. СМИ сообщали, что руководство клуба рассматривает возможность замены тренера.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   167 / 871
сегодня в 10:07
Вот, оказывается, кто во всех бедах виноват - болелы!!! Даже жозиком запахло...)
STVA 1
STVA 1
   61 / 871
сегодня в 09:39
Щекан не знает на кого свалить уже)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   236 / 871
сегодня в 09:34
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