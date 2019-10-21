Журналист назвал Ибрагимовича «Богом» - Златан не растерялся

вчера, 13:47

Американский телеканал в своем твиттере поделился видеороликом с забавным случаем, произошедшим год назад. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» пошутил над журналистом, который назвал его Богом.

- Златан, я очень ценю твое время. Я много раз говорил с Богом. Это первый раз, когда он мне ответил. Спасибо за то, что уделил время. Я ценю это.

- Не беспокойся. Когда ты захочешь, мы можем поговорить. Бог всегда доступен. Просто посмотри наверх, и я сразу обращу на тебя внимание.

One year ago today, Zlatan declared 'God is always available'.



He was —as you'd expect— talking about himself 😂 pic.twitter.com/AK2gUlXAt5 — ESPN FC (@ESPNFC) 20 октября 2019 г.



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