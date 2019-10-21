ГлавнаяНовости

Журналист назвал Ибрагимовича «Богом» - Златан не растерялся

вчера, 13:47

Американский телеканал в своем твиттере поделился видеороликом с забавным случаем, произошедшим год назад. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович пошутил над журналистом, который назвал его Богом. 

- Златан, я очень ценю твое время. Я много раз говорил с Богом. Это первый раз, когда он мне ответил. Спасибо за то, что уделил время. Я ценю это.

- Не беспокойся. Когда ты захочешь, мы можем поговорить. Бог всегда доступен. Просто посмотри наверх, и я сразу обращу на тебя внимание.

Также недавно в Швеции открыли статую Ибрагимовича.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Триппьер: «Коста по 10 раз на день называет меня Уэйном Руни»
Вчера, 13:37 Комментарии9
Зе Луиш подколол свою жену на русском языке
Вчера, 09:32 Комментарии16
Бабушка-болельщица засмущала Обамеянга
19 октября ВидеоКомментарии2
Слуцкий подколол Дзюбу с его картонным бюстом
18 октября ФотоКомментарии10
Твиттер «Амкара» наполнился эротическими фотографиями девушек
18 октября ФотоКомментарии11
Тедеско: «Мы не доили коров с игроками „Шальке“»
17 октября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
firewing
firewing
вчера в 21:42
Пусть Ибра художник от футбола, но он даже не лучший среди футболистов. Нарциссизм прогрессирует.
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 891
вчера в 20:00
Показали разговор двух 56ов
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 17:11
Ахахахах! Просто красавчик, за словом в карман не лезет.
Шишанутый
Шишанутый
   78 / 891
вчера в 16:26
Бог один Аллах. Нет другого Бога. Над этим нельзя шутить.
Robbaggio
Robbaggio
   523 / 891
вчера в 15:10
Низкосортный юмор на фоне мании величия
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 14:14
Весельчак Ибра)
Остапчук 67
Остапчук 67
   260 / 891
вчера в 14:09
Дно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100