Тедеско: «Мы не доили коров с игроками „Шальке“»

Главный тренер «Спартака» опроверг слухи о том, что он возил футболистов «Шальке» в Альпы доить коров.

Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.

Какой тимбилдинг устроил бы в «Спартаке»? Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы.