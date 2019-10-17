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Тедеско: «Мы не доили коров с игроками „Шальке“»

сегодня, 13:39

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско опроверг слухи о том, что он возил футболистов «Шальке» в Альпы доить коров.

Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.

Какой тимбилдинг устроил бы в «Спартаке»? Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   42 / 843
сегодня в 14:23
Федуна хорошо доит.
mihaluch
mihaluch
   110 / 843
сегодня в 14:16
Был дояром, а стал свинопасом.
Литейный 4
Литейный 4
   31 / 843
сегодня в 14:16
Коров не доил, а вляпаться смог. Гыгыгы
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   107 / 843
сегодня в 14:11
Пyпcики будут свиноматок на ферме доить.
azures
azures
   72 / 843
сегодня в 14:10
В спартаке единокорытников он повезет на комбикормовый завод.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Don trambon
   11 / 843
сегодня в 13:56
В спаме корова одна - федун) вот её и всё доят) теперь очередь тедеско)
Вряд ли ему много достанется, там у Цорна все схвачено, ни копейки лишней мимо Прядкина-младшего не пройдет))

Остается Тедеско заниматься тимбилдингом, например, вместе шарфики после матчей собирать)))
VIPded
VIPded
   52 / 843
сегодня в 13:52
На будущее тебе опоросы принимать...)))
STVA 1
STVA 1
   93 / 843
сегодня в 13:52
Тимбилдинг- доим Леню)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 843
сегодня в 13:47
Лучше наказать лошадей и бомжей
Don trambon
Don trambon
   233 / 843
сегодня в 13:46
В спаме корова одна - федун) вот её и всё доят) теперь очередь тедеско)
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