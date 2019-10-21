ГлавнаяНовости

Триппьер: «Коста по 10 раз на день называет меня Уэйном Руни»

вчера, 13:37

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер поделился впечатлениями от своего нового клуба. В стан «матрасников» англичанин перешёл из «Тоттенхэма».

У нас отличная команда и прекрасные люди. Мне помогает Диего Коста. 10 раз на день называет меня Уэйном Руни. Мы постоянно смеемся. Всем нам кажется это забавным.

Мне нравится Диего, он шутит постоянно. Знаю его ещё по выступлению в АПЛ, он – самый веселый футболист, с которым я когда-либо играл. В команде великолепная атмосфера. Мы очень часто шутим и смеёмся.

Адаптация проходит успешно. В Мадриде отличная погода, еда мне нравится больше, чем в Англии, ко мне здесь дружелюбно относятся. Люди, встречая на улицах, благодарят меня за хорошую игру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Журналист назвал Ибрагимовича «Богом» - Златан не растерялся
Вчера, 13:47 ВидеоКомментарии7
Зе Луиш подколол свою жену на русском языке
Вчера, 09:32 Комментарии16
Бабушка-болельщица засмущала Обамеянга
19 октября ВидеоКомментарии2
Слуцкий подколол Дзюбу с его картонным бюстом
18 октября ФотоКомментарии10
Твиттер «Амкара» наполнился эротическими фотографиями девушек
18 октября ФотоКомментарии11
Тедеско: «Мы не доили коров с игроками „Шальке“»
17 октября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   101 / 891
вчера в 18:09
Я знаю, как бы тебя называли у нас. По сто раз на день !
wingback
wingback
   223 / 891
вчера в 15:48
Называй его в ответ Костей, делов-то...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил ст_прапорщик
   177 / 891
вчера в 15:29
С последней командой чемпионата сыграть 1-1 не каждая команда может ахахахахахаха
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил ст_прапорщик
   177 / 891
вчера в 15:28
С его уходом курятина стала посмешишем с пенальтистом кейном,смешно от тя слышать такое.ахахахаха
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   116 / 891
вчера в 14:46
а шутки его на поле - просто обхохочешься)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 14:38
Пример того как нужно вовремя сваливать из Тоттенхэма.
Верг
Верг
   710 / 891
вчера в 14:18
ладно что не джоном уэйном
Остапчук 67
Остапчук 67
   260 / 891
вчера в 14:08
Жаль, что ты не в России.
Знатог
Знатог
   199 / 891
вчера в 13:46
так неудобно триппером называть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100