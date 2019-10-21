Триппьер: «Коста по 10 раз на день называет меня Уэйном Руни»

Защитник «Атлетико» поделился впечатлениями от своего нового клуба. В стан «матрасников» англичанин перешёл из «Тоттенхэма».

У нас отличная команда и прекрасные люди. Мне помогает Диего Коста. 10 раз на день называет меня Уэйном Руни. Мы постоянно смеемся. Всем нам кажется это забавным.

Мне нравится Диего, он шутит постоянно. Знаю его ещё по выступлению в АПЛ , он – самый веселый футболист, с которым я когда-либо играл. В команде великолепная атмосфера. Мы очень часто шутим и смеёмся.

Адаптация проходит успешно. В Мадриде отличная погода, еда мне нравится больше, чем в Англии, ко мне здесь дружелюбно относятся. Люди, встречая на улицах, благодарят меня за хорошую игру.