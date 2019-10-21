Зе Луиш подколол свою жену на русском языке

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», блеснул своими знаниями русского языка.
На своей странице в Instagram форвард опубликовал видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем.
— Почему ты плачешь?, — спросил её Зе Луиш.
— Потому что это вкусно и жирно, — ответила Алеся.
— Серьёзно? Плакать и просто кушать? О боже мой, моя жирная свинья, — пошутил Зе Луиш.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Португалии.
Шутка не очень удачная, но подтверждает тот факт, что Зе прилип душой к нашей России.
А потом, он же институт им. Мориса Тереза не заканчивал.))
Шутка не очень удачная, но подтверждает тот факт, что Зе прилип душой к нашей России.
А потом, он же институт им. Мориса Тереза не заканчивал.))