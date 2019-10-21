Зе Луиш подколол свою жену на русском языке

вчера, 09:32

Бывший нападающий московского «Спартака» , ныне выступающий за «Порту», блеснул своими знаниями русского языка.

На своей странице в Instagram форвард опубликовал видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем.

— Почему ты плачешь?, — спросил её Зе Луиш. — Потому что это вкусно и жирно, — ответила Алеся. — Серьёзно? Плакать и просто кушать? О боже мой, моя жирная свинья, — пошутил Зе Луиш.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Португалии.