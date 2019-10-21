ГлавнаяНовости

Зе Луиш подколол свою жену на русском языке

вчера, 09:32

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», блеснул своими знаниями русского языка.

На своей странице в Instagram форвард опубликовал видео, на котором его русская жена Алеся ест шоколадный крем.

— Почему ты плачешь?, — спросил её Зе Луиш.

— Потому что это вкусно и жирно, — ответила Алеся.

— Серьёзно? Плакать и просто кушать? О боже мой, моя жирная свинья, — пошутил Зе Луиш.

Зе Луиш подколол свою жену на русском языке

Ранее сообщалось, что Зе Луиш вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Португалии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Журналист назвал Ибрагимовича «Богом» - Златан не растерялся
Вчера, 13:47 ВидеоКомментарии7
Триппьер: «Коста по 10 раз на день называет меня Уэйном Руни»
Вчера, 13:37 Комментарии9
Бабушка-болельщица засмущала Обамеянга
19 октября ВидеоКомментарии2
Слуцкий подколол Дзюбу с его картонным бюстом
18 октября ФотоКомментарии10
Твиттер «Амкара» наполнился эротическими фотографиями девушек
18 октября ФотоКомментарии11
Тедеско: «Мы не доили коров с игроками „Шальке“»
17 октября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 891
вчера в 12:36
В ответ Алеся воткнула ему ложку в... глаз! 😅😃😄
mortid
mortid ответил 311
   180 / 891
вчера в 12:30
Расизм это штука односторонняя, так уж повелось, что комплексуют только черные!)
Я так не думаю. Поезжай в любую африканскую страну и увидишь, кто будет комплексовать, чёрные или ты :D
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 11:48
надо было в конце еще плюнуть в нее и молотком ударить, это же шутка и сразу в инет видео скинуть)
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   311 / 891
вчера в 11:39
Русская жена Алеся
311
311 ответил mortid
   38 / 891
вчера в 11:13
Ты вообще значение слова "расизм" понимаешь? :D Если бы он был расист, то жена у него была бы "шоколадка" а не белая. Так как расизм подразумевает превосходство одной расы над другой, а так же ненависть одной расы к другой.
Расизм это штука односторонняя, так уж повелось, что комплексуют только черные!)
mortid
mortid ответил 311
   180 / 891
вчера в 11:00
Почему жена белая? Зе Луиш расист?)
Ты вообще значение слова "расизм" понимаешь? :D Если бы он был расист, то жена у него была бы "шоколадка" а не белая. Так как расизм подразумевает превосходство одной расы над другой, а так же ненависть одной расы к другой.
Romkurch
Romkurch
   31 / 891
вчера в 10:59
Свиной юмор, однако, все про жир.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 891
вчера в 10:50
Жены Зенита может быть тоже поплакали, но к сожалению женский пол там не в почете!)
Вывожу балаболов на чистую воду
Вывожу балаболов на чистую воду ответил Don trambon
   341 / 891
вчера в 10:32
Лошадки претворяются лучше?
311
311
   38 / 891
вчера в 10:31
Почему жена белая? Зе Луиш расист?)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   101 / 891
вчера в 10:22
Смеяться уже можно, или еще что-нибудь родишь ?
Супервайзер
Супервайзер
   128 / 891
вчера в 10:07
Знание иностранного языка как раз проверяется на способности шутить на нём.
Шутка не очень удачная, но подтверждает тот факт, что Зе прилип душой к нашей России.
А потом, он же институт им. Мориса Тереза не заканчивал.))
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 09:47
Шутка в стиле тарасовского юмора.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 09:44
Ахахах! Впитал в себя свинского воспитания.
Don trambon
Don trambon
   202 / 891
вчера в 09:40
один жену с детьми без алиментов оставляет и угрозы шлёт, другой жирной свиньёй называет (хотя в этом что то есть).. очень плохо спартачи притворяются натуралами(
Stasevi44
Stasevi44
   497 / 891
вчера в 09:38
По спартаковски подколол, жирненько)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100