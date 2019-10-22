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Шашков о переигровке с «Оренбургом»: «Давайте полчемпионата переиграем»

сегодня, 10:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал предложение члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура РПЛ.

Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

Нам тоже во многих случаях не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение.

Напомним, что в концовке матча между «Крыльями» и «Оренбургом» завязалась потасовка из-за требования игроков уральского клуба назначить пенальти в ворота самарцев.

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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
   27 / 857
сегодня в 13:38
Переиграть все игры, где результат давали судьи, то есть все игры Зенита и Цска!))
n272nm
n272nm
   246 / 857
сегодня в 12:04
Вот-вот, именно купил и не кого-нибудь, а твой свинарник. Вы продались, как последние прости господи. Бугага!
shlomo
shlomo
   239 / 857
сегодня в 11:40
Во всем виноват судья....
Lazurny
Lazurny
   32 / 857
сегодня в 11:19
А что за возмущение с 10-го места?
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 11:06
Бурда какая то.
andre_can
andre_can
   213 / 857
сегодня в 10:44
вообще лучше не играть....по заявлению прастаков (я про мясных): Зеня и так все купил ;) зачем бабки на проживание, перелеты тратить? пенсионерам раздать, прастаковским в первую очередь ;)
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