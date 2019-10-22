Шашков о переигровке с «Оренбургом»: «Давайте полчемпионата переиграем»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал предложение члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура РПЛ .

Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК , который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.