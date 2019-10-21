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Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»

вчера, 12:28

Российский специалист Леонид Слуцкий дал интервью футбольному блогеру Евгению Савину, в котором рассказал о трудностях в сотрудничестве с волгоградским «Ротором».

— Чтобы заявиться в ФНЛ, «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделал экипировку.

Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами «Ротора» — значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

— Что дальше?

— Начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел «Ротору», и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды.

Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

— Жесть.

— Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию видите ли они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты (всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями).
Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!

В итоге губернатор предоставил поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

— Почему у нас всегда происходит такая ж*па?

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты (некоторым — до 15 тысяч) незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили.

— Сколько вы тратите на академию в год?

— 10 миллионов рублей.

— Еще вы собираетесь строить стадион. Сколько будет стоить он?

— Проект обойдется в 50 миллионов рублей.

— Школа бесплатная, стадион никогда не окупится. Зачем вам это?

— Потому что я волгоградец, потому что я люблю этот город. И из-за каких-то м*даков, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться. Я люблю футбол, в нем работают мои воспитанники. Я уверен в их каких угодно качествах. Волгоград дал мне образование и возможность стать тем, кем являюсь. В том числе заработать какие-то средства. Таким образом я хотел бы городу что-то вернуть.

В этом же интервью экс-игрок «Ротора» Валерий Есипов рассказал об упущенном чемпионстве волгоградской команды и матче с «Манчестер Юнайтед».

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Сп62
Сп62 ответил Владимир_Спартак
   70 / 891
вчера в 22:16
Когда у тебя забирают деньги, это уже не спорт.
Правдин Семён
Правдин Семён
   282 / 891
вчера в 21:37
Поэтому мне плевать, что думают о Слуцком разномастные тролли/хейтеры/подростки. Леня бывает смешным из-за своей простоты. Да,он прост,как валенок. И при этом он идейный дурак. А таких я уважаю больше всего. Если бы в мире не было людей подобных Слуцкому-не было бы и добра.
pomor45
pomor45
   119 / 891
вчера в 20:01
Ничего новенького. Всё по Гоголю - первая из двух бед и она же главная, т.к. вторая - дороги - напрямую вытекает из первой.
Брулин
Брулин
   118 / 891
вчера в 19:58
Типичный УМНЫЙ россиянин вообще обходит стороной этот бл**ский цирк под названием «российский футбол», так что твоя попытка разобраться в сортах 62а не более, чем копрофилия
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 891
вчера в 19:41
Как только появляется человек, желающий вложить свои деньги в благое дело, сразу из всех щелей выползают пиявки в лице многочисленных чиновников, курирующих организаций, желающих на халяву присосаться к чужим денюшкам!!!
Удачи Леониду в борьбе с чиновничьим беспределом!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   442 / 891
вчера в 19:29
К сожалению,де...лы у нас на всех руководящих постах,включая руководство страной.
RIR68
RIR68
   181 / 891
вчера в 19:26
Лёня, удачи тебе и терпения!
Супервайзер
Супервайзер
   128 / 891
вчера в 19:12
Как КБ я не недолюбливаю коней, что понятно)). Но за такую позицию Слуцкого снимаю перед ним шляпу, молодец! Наперекор всему старается держать свою линию, хоть и в постоянном убытке.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил MACBARTON
   301 / 891
вчера в 18:59
Ходят слухи тут и там а Беззубые старухи их разносят по углам
MACBARTON
MACBARTON
   478 / 891
вчера в 18:31
Слышал что Лёня еще держит сеть вкусных Бургеров ооо "ЛёняВкус" в Волгограде и Амстердаме)))
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   315 / 891
вчера в 18:26
Почему 56ы? Обычные хапуги, у нас почти все чиновники такие.
L.F.C.
L.F.C. ответил Владимир_Спартак
   69 / 891
вчера в 17:56
Здесь о жизни...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил L.F.C.
   162 / 891
вчера в 17:42
А тут все таки о спорте, а не о политике. Заблудился... 😁.
VAN ARM
VAN ARM
   644 / 891
вчера в 17:33
кто бы сомневался))))))))))жлобы и 56ы))))))))
Демитрий
Демитрий ответил За адекватность
   801 / 891
вчера в 17:16
Приветствую! Это как в старом анекдоте, когда дед решил вспомнить молодость и заняться с бабкой любовными утехами. Залез, пыхтел-пыхтел, ничего не получается. Сел, закурил и сказал бабке:" Точно Путин виноват! При Сталине такого не было"
При Сталине и Рязанского Сахара не было.
viva-viva
viva-viva
   734 / 891
вчера в 17:05
о этом нужно говорить, даже если все всё знают...
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 891
вчера в 17:03
Леонид Викторович душу и силы вложил в Ротор, но желания и старания со стороны одного человека явно мало....Жаль, что его инициативу не поддержали в полной мере власти Волгограда!
Vadik
Vadik
   429 / 891
вчера в 16:51
Слуцкий прав! Ротором руководят дилетанты!
альсато
альсато
   237 / 891
вчера в 16:12
Меня не волнует-кто,сколько и за, что платит! Меня волнует только-РЕЗУЛЬТАТ!
SHMEL
SHMEL
   34 / 891
вчера в 16:05
Терпения Леониду и поменьше 56ов на пути.
А затея с детской школой и стадионом просто отличная.
Rattlehead
Rattlehead ответил Союзник противников
   171 / 891
вчера в 16:01
Не ссылайся на Путина-отремонтируй свой текущий унитаз сам,или мастера вызови.
Засорился унитаз
Это Путина приказ)
L.F.C.
L.F.C.
   69 / 891
вчера в 15:32
Начиная с Путина и его "Озера" и заканчивая мелкими "роторскими" чиновниками все это в этом государстве гнилое. Но и тут найдутся защитнички подобного режима.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил За адекватность
   6 / 891
вчера в 15:23
Приветствую! Это как в старом анекдоте, когда дед решил вспомнить молодость и заняться с бабкой любовными утехами. Залез, пыхтел-пыхтел, ничего не получается. Сел, закурил и сказал бабке:" Точно Путин виноват! При Сталине такого не было"
Союзник грамотно ответил, приветствую )
moralesoul
moralesoul
   857 / 891
вчера в 15:22
Хоть бы написали, что блог "КРасава" и ссылку на канал дали. А то как-то не честно. Нужно показывать источник.

Хотя конечно Красаву знают куда больше, чем этот сайт
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pam06
   9 / 891
вчера в 15:11
Хоть думайте кому отвечаете, я про футбол, при Слуцком в сборной его не было, результат вымучали, но футбола как у Стаса нет, не было. Всплмни ЧМ, как Кутепов ввычищал в обороне, как Зоба центр выжигал, как Дзюба на команду стал играть,Джикия,Оздоев и многие при Стасе выросли, а при Слуцком..... да, результат, выход на евро, можешь продолжать им козырять.
Стас с нуля команду собрал, а Слуц проехал на готовом, учи мат часть
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   345 / 891
вчера в 15:08
Россия во всех сферах погрязла в коррупции
За адекватность
За адекватность ответил NAZAR 007
   22 / 891
вчера в 15:06
Все правильно ответил оппоненту. Понимаю, когда вопросы глобальные, но когда такие частные вопросы привязывать к ним президента, бред бредячий ) Гвоздь дома отвалился, тоже Путина звать будут ? Лишь бы что ляпнуть это называется )
Приветствую! Это как в старом анекдоте, когда дед решил вспомнить молодость и заняться с бабкой любовными утехами. Залез, пыхтел-пыхтел, ничего не получается. Сел, закурил и сказал бабке:" Точно Путин виноват! При Сталине такого не было"
Footbolista
Footbolista ответил particular
   10 / 891
вчера в 15:02
В Голландии тоже самое...но там норовят еще и откю@ть)...
ermak6848
ermak6848
   130 / 891
вчера в 14:56
оскорблять 56ами ни к чему и не делает чести Слуцкому...
pam06
pam06 ответил 25процентный клоун
   23 / 891
вчера в 14:45
Слуцкий не один клуб развалил... Спасибо Черчесову
Ниже по этому поводу уже высказался - относительно развалил!!! А вот о с борной не нужно - времени для работы не было. Он вытащил на Евро... И вспомни все два года подготовки Усатого - костерили на чем свет стоит. Но у него было два года, а у ЛВС времени не было. Так что думайте прежде чем "умную" мысль изрекать.
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