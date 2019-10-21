Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»

вчера, 12:28

Российский специалист дал интервью футбольному блогеру Евгению Савину, в котором рассказал о трудностях в сотрудничестве с волгоградским «Ротором».

— Чтобы заявиться в ФНЛ , «Ротору» нужна была академия. Губернатор был не в курсе, что нужно для лицензирования, поэтому предложил объединить проекты. Дальше переговоры ушли в кабинет министра спорта. Тренерам нужны были лицензии, я за них заплатил. В итоге три тренера оказались «Ротору» не нужны.

Договаривались изначально, что заходят все тренеры и «Ротор» платит всю заработную плату (50 тысяч рублей), они берут на себя официальные соревнования. Я в свою очередь давал методику, чтобы ее не трогали, и организовывал дополнительные турниры, плюс сделал экипировку.

Выяснилось, что клубу не нужны все возраста. Четыре возраста и три тренера остаются за пределами «Ротора» — значит, я должен платить зарплаты и аренду поля.

— Что дальше?

— Начался треш! В клубе понимали, что стадион, на котором моя академия тренировалась, обходился нам в 30% от полной стоимости, у нас была льготная аренда благодаря губернатору. Этот стадион перешел «Ротору», и руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!

Представляешь? Когда поле принадлежало муниципалитету, я платил 30 процентов, а когда оно стало принадлежать «Ротору», с которым мы якобы сотрудничаем, за возраста, которые они не взяли, я стал платить 100 процентов аренды.

Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч.

— Жесть.

— Они поставили эту гребчиху, которая все контролировала: сколько детей пришло, сколько не пришло. Например, у пацанов восстановительный день и они договариваются с мамой одного из мальчиков, владелицей ресторанного комплекса, о походе в баню. И начинаются вопросы: почему вы пошли туда? Я вот думаю: что вы вообще лезете в методику? Сегодня восстановительный день!

Апофеоз, когда мы должны были ехать в Голландию за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50 процентов зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Голландию видите ли они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты (всем тренерам пришлось брать отпуск за свой счет на время турнира. Тренерам угрожали штрафами и увольнениями).

Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счет «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счета «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку! То есть они мне позволили мои деньги занести великодушно им на счет и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой!

В итоге губернатор предоставил поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.

— Почему у нас всегда происходит такая ж*па?

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма своя появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Потом они просили дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А чего я буду давать опровержения? После этого они стали понижать тренерам зарплаты (некоторым — до 15 тысяч) незаконным способом. Те тренеры, что не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили.

— Сколько вы тратите на академию в год?

— 10 миллионов рублей.

— Еще вы собираетесь строить стадион. Сколько будет стоить он?

— Проект обойдется в 50 миллионов рублей.

— Школа бесплатная, стадион никогда не окупится. Зачем вам это?

— Потому что я волгоградец, потому что я люблю этот город. И из-за каких-то м*даков, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться. Я люблю футбол, в нем работают мои воспитанники. Я уверен в их каких угодно качествах. Волгоград дал мне образование и возможность стать тем, кем являюсь. В том числе заработать какие-то средства. Таким образом я хотел бы городу что-то вернуть.



В этом же интервью экс-игрок «Ротора» Валерий Есипов рассказал об упущенном чемпионстве волгоградской команды и матче с «Манчестер Юнайтед».