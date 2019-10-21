Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство. Судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» в интервью футбольному блогеру Евгению Савину рассказал об упущенном чемпионстве волгоградской команды и матче с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионства-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча — с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили. Когда боковой гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось.

О матче с МЮ

В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошел и сказал: возьмите деньги и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов.

Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете — заработаете себе имя.

Премильные? Это уникальная история. Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тысяч долларов. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова.