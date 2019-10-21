Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство. Судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов в интервью футбольному блогеру Евгению Савину рассказал об упущенном чемпионстве волгоградской команды и матче с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионства-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча — с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили. Когда боковой гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось.
О матче с МЮ
В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошел и сказал: возьмите деньги и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов.
Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете — заработаете себе имя.
Премильные? Это уникальная история. Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тысяч долларов. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова.
В этом же интервью наставник «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал нынешнее руководство «Ротора».
Далее пойдут речи про "купленную Баварию" в 2008-м....
Короче всё по списку....)))
Ладно давай.... приятно было пообщаться....пора с собакой гулять...
Удачи Спартаку в оставшейся части сезона и в Кубке....
Новому тренеру скорейшей адаптации и стать "своим" для болельщиков....
Далее пойдут речи про "купленную Баварию" в 2008-м....
Короче всё по списку....)))
Ладно давай.... приятно было пообщаться....пора с собакой гулять...
Удачи Спартаку в оставшейся части сезона и в Кубке....
Новому тренеру скорейшей адаптации и стать "своим" для болельщиков....
В этом веке Зенит - Бавария а из недавнего открытие Петровского и Динамо Минск.Как сказал Гуренко: "Наверное, это будет со мной до конца моих дней — пока всей правды не узнаю....с первых минут у меня было чувство: что-то идет не то...Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли из-за плохой подготовки. Я бы очень хотел, чтобы это было так...как выглядели ребята в ходе недели подготовки к ответному матчу, они не выглядели никогда. Ребята были классно готовы....Я знаю. Все равно все выйдет наружу!"
Говоришь "к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид...." Ну-ну!)))
В этом веке Зенит - Бавария а из недавнего открытие Петровского и Динамо Минск.Как сказал Гуренко: "Наверное, это будет со мной до конца моих дней — пока всей правды не узнаю....с первых минут у меня было чувство: что-то идет не то...Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли из-за плохой подготовки. Я бы очень хотел, чтобы это было так...как выглядели ребята в ходе недели подготовки к ответному матчу, они не выглядели никогда. Ребята были классно готовы....Я знаю. Все равно все выйдет наружу!"
Говоришь "к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид...." Ну-ну!)))
Вон Милан не бедный...игроков только на полмиллиарда....а толку....
Зенит в своё время полАргентины в Питер привёз....ради 5-го места....
Некоторые в летнее окно усилились Кралами на 42 млн....ради 12-го места....
Нет......большой бюджет - конечно великий помошник в построении сильной команды....но не гарантирующий результат этой стройки.....
Вон Милан не бедный...игроков только на полмиллиарда....а толку....
Зенит в своё время полАргентины в Питер привёз....ради 5-го места....
Некоторые в летнее окно усилились Кралами на 42 млн....ради 12-го места....
Нет......большой бюджет - конечно великий помошник в построении сильной команды....но не гарантирующий результат этой стройки.....
Можно считать твой длинный пересказ ответом на вопрос "Как всё решалось в футболе в 90-е и какова цена тем чемпионствам ???".......
Я правильно тебя понял ??
Раньше был хаос ....но к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид....
.....или опять что то не так.....??
Можно считать твой длинный пересказ ответом на вопрос "Как всё решалось в футболе в 90-е и какова цена тем чемпионствам ???".......
Я правильно тебя понял ??
Раньше был хаос ....но к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид....
.....или опять что то не так.....??
"Встретились с руководством «Рубина». Они спрашивают: «Какие ваши условия?» А какие у нас могут быть условия? 4,5 тысячи дойчемарок мне дали знакомые — все, что они могли предложить! Взяли казанцы. Начали разрабатывать сценарий. Президент «Рубина» говорит: «У меня капитан команды крайний защитник, я с ним переговорю, и будет конкретика».
— Конкретика?
— Решили в первом тайме обменяться голами, а во втором тайме мы должны были «вырвать» победу. Деньги закрыли в сейфе на стадионе.
— Но игра в Казани закончилась вничью — 2:2. Сценарий не сработал?
— Все вроде бы шло нормально. Кулик счет открыл, хозяева сравняли, в начале второго тайма Леша Наумов вывел «Зенит» вперед. Однако Казань опять забивает. Бодались до финального свистка, пошел еще мелкий снежок (игра проходила 27 сентября. — «Спорт День за Днем»). Матч заканчивается. Я абсолютно ничего не понимаю. Подхожу к президенту. Говорю: «Возвращай деньги!» Он в отказ: мол, очко вам позволили заработать. «Какое очко, — говорю уже на повышенных тонах. — Оно нам на фиг не нужно. Мы договаривались о победе!»
— Вернули деньги?
— С большим трудом забрал."
--------------------------------------
Я уже говорил что деньги есть ума не надо?)))
"Встретились с руководством «Рубина». Они спрашивают: «Какие ваши условия?» А какие у нас могут быть условия? 4,5 тысячи дойчемарок мне дали знакомые — все, что они могли предложить! Взяли казанцы. Начали разрабатывать сценарий. Президент «Рубина» говорит: «У меня капитан команды крайний защитник, я с ним переговорю, и будет конкретика».
— Конкретика?
— Решили в первом тайме обменяться голами, а во втором тайме мы должны были «вырвать» победу. Деньги закрыли в сейфе на стадионе.
— Но игра в Казани закончилась вничью — 2:2. Сценарий не сработал?
— Все вроде бы шло нормально. Кулик счет открыл, хозяева сравняли, в начале второго тайма Леша Наумов вывел «Зенит» вперед. Однако Казань опять забивает. Бодались до финального свистка, пошел еще мелкий снежок (игра проходила 27 сентября. — «Спорт День за Днем»). Матч заканчивается. Я абсолютно ничего не понимаю. Подхожу к президенту. Говорю: «Возвращай деньги!» Он в отказ: мол, очко вам позволили заработать. «Какое очко, — говорю уже на повышенных тонах. — Оно нам на фиг не нужно. Мы договаривались о победе!»
— Вернули деньги?
— С большим трудом забрал."
--------------------------------------
Я уже говорил что деньги есть ума не надо?)))
Весь смысл твоих стараний разбивается о то что....раньше Спартак один мог покупать,приглашать,звать кого хотел.....
А теперь почти любой клуб может себе позволить Филиппов,Кабелью,Влашичей или Крыховяков.....
Весь смысл твоих стараний разбивается о то что....раньше Спартак один мог покупать,приглашать,звать кого хотел.....
А теперь почти любой клуб может себе позволить Филиппов,Кабелью,Влашичей или Крыховяков.....
Кого в 90-ые Спартак "тупо забирал себе"?!
Может Джанашию, или Веретенникова с Минько? Или Чугайнова с Хомухой? Или может Харлачева, Хапова, Терехина или Файзулина?! Или Тедеева с Соломатиным?
Смертин, Симутенков, Канчельскис, Добровольский, Лоськов, Кириченко, Овчинников, Харлачев, Яновский, Семак и.т.д. в Спартаке тоже не играли!!!
Кого в 90-ые Спартак "тупо забирал себе"?!
Может Джанашию, или Веретенникова с Минько? Или Чугайнова с Хомухой? Или может Харлачева, Хапова, Терехина или Файзулина?! Или Тедеева с Соломатиным?
Смертин, Симутенков, Канчельскис, Добровольский, Лоськов, Кириченко, Овчинников, Харлачев, Яновский, Семак и.т.д. в Спартаке тоже не играли!!!
Спартак не брал кого хотел, или Аршавин врет?!
Я готов был перейти в Спартак, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».
Спартак не брал кого хотел, или Аршавин врет?!
Я готов был перейти в Спартак, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».
Дмитрий Ананко - Спартак - 30 игр в сезоне 1996
Егор Титов - Спартак - 31 игры
Алексей Мелешин - Спартак - 24 игры
Александр Липко - Спартак - 24 игры
Александр Ширко - Спартак - 22 игры
Рамиз Мамадов - Спартак - 14 игр
Теперь пройдемся по твоему списку!
Нигматулин - запасной голкипер
Хлестов - в Спартаке с 17 лет! СДЮШОР «Смена»?! Березуцкие тоже оттуда!)))
Павленко - в Спартаке с 17 лет! ФШМ Торпедо?! Так там и Бесков работал!)))
Вадим Евсеев - в Спартаке с 16 лет! ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»?! Он там мыкался в 13-и летнем возрасте мока его в Спартак Мытищи не выкинули!
Дмитрий Ананко - в Спартаке с 17-и лет, в Ростове был в аренде!
Сергей Горлукович - Алания?) 5 игр у него за Аланию!)))
Артем Безродный- с 16-и лет в Спартаке! В Луганске занимался акробатикой получив звание КМС!)))
Тихонов - Титан?! "Придя из армии, собирался работать грузчиком, однако супруга уговорила его вернуться в футбол" 15 игр у него за Титан!)
Ну а Шмаров в 1996 всего 3 игры сыграл!
-------------------------------------------
Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то брал бы молодых мальчишек и делал бы из них футболистов! Но зная возможности бездарной академии Зенита мы теперь понимаем почему ФК Газпром покупает уже состоявшихся игроков - Питерскими тренерами их уже не испортить, ди и конкурентов ослабить можно!)))
Дмитрий Ананко - Спартак - 30 игр в сезоне 1996
Егор Титов - Спартак - 31 игры
Алексей Мелешин - Спартак - 24 игры
Александр Липко - Спартак - 24 игры
Александр Ширко - Спартак - 22 игры
Рамиз Мамадов - Спартак - 14 игр
Теперь пройдемся по твоему списку!
Нигматулин - запасной голкипер
Хлестов - в Спартаке с 17 лет! СДЮШОР «Смена»?! Березуцкие тоже оттуда!)))
Павленко - в Спартаке с 17 лет! ФШМ Торпедо?! Так там и Бесков работал!)))
Вадим Евсеев - в Спартаке с 16 лет! ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»?! Он там мыкался в 13-и летнем возрасте мока его в Спартак Мытищи не выкинули!
Дмитрий Ананко - в Спартаке с 17-и лет, в Ростове был в аренде!
Сергей Горлукович - Алания?) 5 игр у него за Аланию!)))
Артем Безродный- с 16-и лет в Спартаке! В Луганске занимался акробатикой получив звание КМС!)))
Тихонов - Титан?! "Придя из армии, собирался работать грузчиком, однако супруга уговорила его вернуться в футбол" 15 игр у него за Титан!)
Ну а Шмаров в 1996 всего 3 игры сыграл!
-------------------------------------------
Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то брал бы молодых мальчишек и делал бы из них футболистов! Но зная возможности бездарной академии Зенита мы теперь понимаем почему ФК Газпром покупает уже состоявшихся игроков - Питерскими тренерами их уже не испортить, ди и конкурентов ослабить можно!)))
Они до сих пор судят, не успевают протрезветь, Гинер и Миллер постоянно подливают))
Они до сих пор судят, не успевают протрезветь, Гинер и Миллер постоянно подливают))
Спартак образца 1996 - одни воспитанники....))
Да Спартак походу со всего бывшего Союза и окрестностей "приглашал"...))
Руслан Нигматуллин КАМАЗ (Набережные Челны)
Александр Филимонов Текстильщик (Камышин)
Дмитрий Хлестов СДЮШОР «Смена».
Александр Павленко воспитанник ФШМ Торпедо
Вадим Евсеев ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»
Дмитрий Ананко Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
Сергей Горлукович Спартак-Алания (Владикавказ)
Юрий Никифоров Черноморец (Одесса)
Дмитрий Аленичев Локомотив (Москва)
Артём Безродный СДЮШОР Луганск
Андрей Пятницкий Пахтакор (Ташкент)
Илья Цымбаларь Черноморец (Одесса)
Валерий Кечинов Пахтакор (Ташкент)
Андрей Тихонов Титан (Реутов)
Валерий Шмаров Арминия (Билефельд)
Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то Акинфеев,Миранчуки, Влашич, Крыховяк, Жиго ,Сулейманов,Шомуродов,Соболев и Джикия играли бы сейчас в Питере.....)))
....и чемпион был бы известен за 15 минут до первого тура....))....как раньше....
Спартак образца 1996 - одни воспитанники....))
Да Спартак походу со всего бывшего Союза и окрестностей "приглашал"...))
Руслан Нигматуллин КАМАЗ (Набережные Челны)
Александр Филимонов Текстильщик (Камышин)
Дмитрий Хлестов СДЮШОР «Смена».
Александр Павленко воспитанник ФШМ Торпедо
Вадим Евсеев ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»
Дмитрий Ананко Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
Сергей Горлукович Спартак-Алания (Владикавказ)
Юрий Никифоров Черноморец (Одесса)
Дмитрий Аленичев Локомотив (Москва)
Артём Безродный СДЮШОР Луганск
Андрей Пятницкий Пахтакор (Ташкент)
Илья Цымбаларь Черноморец (Одесса)
Валерий Кечинов Пахтакор (Ташкент)
Андрей Тихонов Титан (Реутов)
Валерий Шмаров Арминия (Билефельд)
Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то Акинфеев,Миранчуки, Влашич, Крыховяк, Жиго ,Сулейманов,Шомуродов,Соболев и Джикия играли бы сейчас в Питере.....)))
....и чемпион был бы известен за 15 минут до первого тура....))....как раньше....
Тогда не было газпрема
Тогда не было газпрема
И кстати выиграй Ротор, чемпионом бы он не стал, так как по очкам Спартак не обходил!
Ну и хочу напомнить что Зенит закончил ЧР 1996 на 10 месте!)))
Даже Балтика, Крылья, Новгородский Локомотив и Алания финишировали выше в таблице! Тогда у Зенита денег на судей не было, а играть свои воспитанники как и сейчас не умели!)))
И кстати выиграй Ротор, чемпионом бы он не стал, так как по очкам Спартак не обходил!
Ну и хочу напомнить что Зенит закончил ЧР 1996 на 10 месте!)))
Даже Балтика, Крылья, Новгородский Локомотив и Алания финишировали выше в таблице! Тогда у Зенита денег на судей не было, а играть свои воспитанники как и сейчас не умели!)))
А он приехал с двумя чемоданами долларов для судей, поэтому там и не было ручки))
А он приехал с двумя чемоданами долларов для судей, поэтому там и не было ручки))