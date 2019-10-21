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Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство. Судили нетрезвые люди»

вчера, 13:23

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов в интервью футбольному блогеру Евгению Савину рассказал об упущенном чемпионстве волгоградской команды и матче с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионства-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча — с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча, и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел, и нетрезвые люди нас судили. Когда боковой гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось.

О матче с МЮ

В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Виктор Прокопенко подошел и сказал: возьмите деньги и чтобы я вас тут не видел. Все ломанулись в Манчестер за покупками. До теории оставалось 15 минут, все прибегали с пакетами из магазинов.

Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете — заработаете себе имя.

Премильные? Это уникальная история. Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил у врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, а доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тысяч долларов. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова.

В этом же интервью наставник «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал нынешнее руководство «Ротора».

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Гавроша
Гавроша
   47 / 891
вчера в 22:12
Для свиней все средства хороши.
kastites
kastites
   153 / 891
вчера в 19:53
Все чемпионства спартака купленные в 90 - е года
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   76 / 891
вчера в 18:22
А я давно проповедую на этом сайте принцип "Деньги в футбол не играют" А тот, кто живёт по принципу "Деньги есть ума не надо" обычно проваливается
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   11 / 891
вчера в 18:17
Туфрин говорит о 90- х! Риксен о нулевых: "Последние десять матчей чемпионата-2007 – Господи... Все решения судей были в нашу пользу."! В этом веке Зенит - Бавария а из недавнего открытие Петровского и Динамо Минск.Как сказал Гуренко: "Наверное, это будет со мной до конца моих дней — пока всей правды не узнаю....с первых минут у меня было чувство: что-то идет не то...Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли из-за плохой подготовки. Я бы очень хотел, чтобы это было так...как выглядели ребята в ходе недели подготовки к ответному матчу, они не выглядели никогда. Ребята были классно готовы....Я знаю. Все равно все выйдет наружу!" Говоришь "к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид...." Ну-ну!)))
А я всё ждал про Риксена.....)))
Далее пойдут речи про "купленную Баварию" в 2008-м....
Короче всё по списку....)))

Ладно давай.... приятно было пообщаться....пора с собакой гулять...

Удачи Спартаку в оставшейся части сезона и в Кубке....
Новому тренеру скорейшей адаптации и стать "своим" для болельщиков....
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 891
вчера в 18:11
Ну наконец то....)) Можно считать твой длинный пересказ ответом на вопрос "Как всё решалось в футболе в 90-е и какова цена тем чемпионствам ???"....... Я правильно тебя понял ?? Раньше был хаос ....но к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид.... .....или опять что то не так.....??
Туфрин говорит о 90- х! Риксен о нулевых: "Последние десять матчей чемпионата-2007 – Господи... Все решения судей были в нашу пользу."!
В этом веке Зенит - Бавария а из недавнего открытие Петровского и Динамо Минск.Как сказал Гуренко: "Наверное, это будет со мной до конца моих дней — пока всей правды не узнаю....с первых минут у меня было чувство: что-то идет не то...Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли из-за плохой подготовки. Я бы очень хотел, чтобы это было так...как выглядели ребята в ходе недели подготовки к ответному матчу, они не выглядели никогда. Ребята были классно готовы....Я знаю. Все равно все выйдет наружу!"
Говоришь "к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид...." Ну-ну!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   11 / 891
вчера в 18:09
И все стали решать деньги. Сама справедливость!!
Деньги... лишь одна из составляющих успеха....
Вон Милан не бедный...игроков только на полмиллиарда....а толку....
Зенит в своё время полАргентины в Питер привёз....ради 5-го места....
Некоторые в летнее окно усилились Кралами на 42 млн....ради 12-го места....

Нет......большой бюджет - конечно великий помошник в построении сильной команды....но не гарантирующий результат этой стройки.....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   76 / 891
вчера в 17:55
И все стали решать деньги. Сама справедливость!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   11 / 891
вчера в 17:50
И сейчас и раньше все звали, приглашали и покупали (Марек, Махлюф, Изибор, Саммарони, Эду), но не перекупали как сейчас Зенит (Данни, Азмун, Рондон и.т.д.) коли уж ты теперь о легионерах! Напомнить тебе ваших легионеров из 90-х?! Крижанац, Куртиян! Деньги есть - ума не надо! А вообще кто бы к ввм в 90-е пошел, когда вы во второй лиге играли! Ну а как вы играли ваш первый президент Леонид Туфрин рассказал: "Встретились с руководством «Рубина». Они спрашивают: «Какие ваши условия?» А какие у нас могут быть условия? 4,5 тысячи дойчемарок мне дали знакомые — все, что они могли предложить! Взяли казанцы. Начали разрабатывать сценарий. Президент «Рубина» говорит: «У меня капитан команды крайний защитник, я с ним переговорю, и будет конкретика». — Конкретика? — Решили в первом тайме обменяться голами, а во втором тайме мы должны были «вырвать» победу. Деньги закрыли в сейфе на стадионе. — Но игра в Казани закончилась вничью — 2:2. Сценарий не сработал? — Все вроде бы шло нормально. Кулик счет открыл, хозяева сравняли, в начале второго тайма Леша Наумов вывел «Зенит» вперед. Однако Казань опять забивает. Бодались до финального свистка, пошел еще мелкий снежок (игра проходила 27 сентября. — «Спорт День за Днем»). Матч заканчивается. Я абсолютно ничего не понимаю. Подхожу к президенту. Говорю: «Возвращай деньги!» Он в отказ: мол, очко вам позволили заработать. «Какое очко, — говорю уже на повышенных тонах. — Оно нам на фиг не нужно. Мы договаривались о победе!» — Вернули деньги? — С большим трудом забрал." -------------------------------------- Я уже говорил что деньги есть ума не надо?)))
Ну наконец то....))
Можно считать твой длинный пересказ ответом на вопрос "Как всё решалось в футболе в 90-е и какова цена тем чемпионствам ???".......
Я правильно тебя понял ??
Раньше был хаос ....но к середине двухтысячных футбол постепенно обрёл бол-менее цивилизованный вид....

.....или опять что то не так.....??
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 891
вчера в 17:20
Для чего вообще этот экскурс в ретро ??...)))...ты сравниваешь не сравниваемое...))) Весь смысл твоих стараний разбивается о то что....раньше Спартак один мог покупать,приглашать,звать кого хотел..... А теперь почти любой клуб может себе позволить Филиппов,Кабелью,Влашичей или Крыховяков.....
И сейчас и раньше все звали, приглашали и покупали (Марек, Махлюф, Изибор, Саммарони, Эду), но не перекупали как сейчас Зенит (Данни, Азмун, Рондон и.т.д.) коли уж ты теперь о легионерах! Напомнить тебе ваших легионеров из 90-х?! Крижанац, Куртиян! Деньги есть - ума не надо! А вообще кто бы к ввм в 90-е пошел, когда вы во второй лиге играли! Ну а как вы играли ваш первый президент Леонид Туфрин рассказал:
"Встретились с руководством «Рубина». Они спрашивают: «Какие ваши условия?» А какие у нас могут быть условия? 4,5 тысячи дойчемарок мне дали знакомые — все, что они могли предложить! Взяли казанцы. Начали разрабатывать сценарий. Президент «Рубина» говорит: «У меня капитан команды крайний защитник, я с ним переговорю, и будет конкретика».

— Конкретика?
— Решили в первом тайме обменяться голами, а во втором тайме мы должны были «вырвать» победу. Деньги закрыли в сейфе на стадионе.

— Но игра в Казани закончилась вничью — 2:2. Сценарий не сработал?
— Все вроде бы шло нормально. Кулик счет открыл, хозяева сравняли, в начале второго тайма Леша Наумов вывел «Зенит» вперед. Однако Казань опять забивает. Бодались до финального свистка, пошел еще мелкий снежок (игра проходила 27 сентября. — «Спорт День за Днем»). Матч заканчивается. Я абсолютно ничего не понимаю. Подхожу к президенту. Говорю: «Возвращай деньги!» Он в отказ: мол, очко вам позволили заработать. «Какое очко, — говорю уже на повышенных тонах. — Оно нам на фиг не нужно. Мы договаривались о победе!»

— Вернули деньги?
— С большим трудом забрал."
--------------------------------------
Я уже говорил что деньги есть ума не надо?)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 891
вчера в 16:56
И мы знаем кто был в их числе! Сергей Хусаинов - самый любимый арбитр среди футболистов и тренерского штаба Спартака в бромантановые времена)
Absinthe3
Absinthe3 ответил ziborock
   30 / 891
вчера в 16:51
В том матче Есипов стоял на ленточке ворот и забил после удара Веретенникова в перекладину! Черноморец имел гораздо больше моментов! И кстати выиграй Ротор, чемпионом бы он не стал, так как по очкам Спартак не обходил! Ну и хочу напомнить что Зенит закончил ЧР 1996 на 10 месте!))) Даже Балтика, Крылья, Новгородский Локомотив и Алания финишировали выше в таблице! Тогда у Зенита денег на судей не было, а играть свои воспитанники как и сейчас не умели!)))
Новгородский Локомотив реально играл в вышке?)) Я прост не в курсе, молодой)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   11 / 891
вчера в 16:39
Спартак образца 1996: Дмитрий Ананко - Спартак - 30 игр в сезоне 1996 Егор Титов - Спартак - 31 игры Алексей Мелешин - Спартак - 24 игры Александр Липко - Спартак - 24 игры Александр Ширко - Спартак - 22 игры Рамиз Мамадов - Спартак - 14 игр Теперь пройдемся по твоему списку! Нигматулин - запасной голкипер Хлестов - в Спартаке с 17 лет! СДЮШОР «Смена»?! Березуцкие тоже оттуда!))) Павленко - в Спартаке с 17 лет! ФШМ Торпедо?! Так там и Бесков работал!))) Вадим Евсеев - в Спартаке с 16 лет! ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»?! Он там мыкался в 13-и летнем возрасте мока его в Спартак Мытищи не выкинули! Дмитрий Ананко - в Спартаке с 17-и лет, в Ростове был в аренде! Сергей Горлукович - Алания?) 5 игр у него за Аланию!))) Артем Безродный- с 16-и лет в Спартаке! В Луганске занимался акробатикой получив звание КМС!))) Тихонов - Титан?! "Придя из армии, собирался работать грузчиком, однако супруга уговорила его вернуться в футбол" 15 игр у него за Титан!) Ну а Шмаров в 1996 всего 3 игры сыграл! ------------------------------------------- Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то брал бы молодых мальчишек и делал бы из них футболистов! Но зная возможности бездарной академии Зенита мы теперь понимаем почему ФК Газпром покупает уже состоявшихся игроков - Питерскими тренерами их уже не испортить, ди и конкурентов ослабить можно!)))
Для чего вообще этот экскурс в ретро ??...)))...ты сравниваешь не сравниваемое...)))
Весь смысл твоих стараний разбивается о то что....раньше Спартак один мог покупать,приглашать,звать кого хотел.....
А теперь почти любой клуб может себе позволить Филиппов,Кабелью,Влашичей или Крыховяков.....
ziborock
ziborock ответил Так Себе Аналитик
   25 / 891
вчера в 16:22
Для тебя 2002-2004 год (нашествие Червя) и 90-е - одно и то же?)
Еще раз повторю: "Ты зачем сейчас Зенитовские методы на Спартак вешаешь?!"
Кого в 90-ые Спартак "тупо забирал себе"?!
Может Джанашию, или Веретенникова с Минько? Или Чугайнова с Хомухой? Или может Харлачева, Хапова, Терехина или Файзулина?! Или Тедеева с Соломатиным?
Смертин, Симутенков, Канчельскис, Добровольский, Лоськов, Кириченко, Овчинников, Харлачев, Яновский, Семак и.т.д. в Спартаке тоже не играли!!!
azures
azures
   32 / 891
вчера в 15:57
Сегодняшний спартак страдает за купленные чемпионства 90-х.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ziborock
   1 / 891
вчера в 15:52
Ты зачем сейчас Зенитовские методы на Спартак вешаешь?! Спартак не брал кого хотел, или Аршавин врет?! Я готов был перейти в Спартак, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».
Для тебя 2002-2004 год (нашествие Червя) и 90-е - одно и то же?)
ziborock
ziborock ответил Так Себе Аналитик
   25 / 891
вчера в 15:42
Тогда ничего не было, кроме админресурса "Спартака") Так же можно про любую другую команду написать, ведь "Спартак" тупо забирал себе любого хорошего игрока, которого хотел.
Ты зачем сейчас Зенитовские методы на Спартак вешаешь?!
Спартак не брал кого хотел, или Аршавин врет?!
Я готов был перейти в Спартак, но Червиченко пожалел, по-моему, 60 тысяч евро», – сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу Евгения Савина «КраСава».
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   25 / 891
вчера в 15:32
О.....опять пчёлы против мёда....))) Спартак образца 1996 - одни воспитанники....)) Да Спартак походу со всего бывшего Союза и окрестностей "приглашал"...)) Руслан Нигматуллин КАМАЗ (Набережные Челны) Александр Филимонов Текстильщик (Камышин) Дмитрий Хлестов СДЮШОР «Смена». Александр Павленко воспитанник ФШМ Торпедо Вадим Евсеев ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива» Дмитрий Ананко Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) Сергей Горлукович Спартак-Алания (Владикавказ) Юрий Никифоров Черноморец (Одесса) Дмитрий Аленичев Локомотив (Москва) Артём Безродный СДЮШОР Луганск Андрей Пятницкий Пахтакор (Ташкент) Илья Цымбаларь Черноморец (Одесса) Валерий Кечинов Пахтакор (Ташкент) Андрей Тихонов Титан (Реутов) Валерий Шмаров Арминия (Билефельд) Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то Акинфеев,Миранчуки, Влашич, Крыховяк, Жиго ,Сулейманов,Шомуродов,Соболев и Джикия играли бы сейчас в Питере.....))) ....и чемпион был бы известен за 15 минут до первого тура....))....как раньше....
Спартак образца 1996:
Дмитрий Ананко - Спартак - 30 игр в сезоне 1996
Егор Титов - Спартак - 31 игры
Алексей Мелешин - Спартак - 24 игры
Александр Липко - Спартак - 24 игры
Александр Ширко - Спартак - 22 игры
Рамиз Мамадов - Спартак - 14 игр

Теперь пройдемся по твоему списку!
Нигматулин - запасной голкипер
Хлестов - в Спартаке с 17 лет! СДЮШОР «Смена»?! Березуцкие тоже оттуда!)))
Павленко - в Спартаке с 17 лет! ФШМ Торпедо?! Так там и Бесков работал!)))
Вадим Евсеев - в Спартаке с 16 лет! ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»?! Он там мыкался в 13-и летнем возрасте мока его в Спартак Мытищи не выкинули!
Дмитрий Ананко - в Спартаке с 17-и лет, в Ростове был в аренде!
Сергей Горлукович - Алания?) 5 игр у него за Аланию!)))
Артем Безродный- с 16-и лет в Спартаке! В Луганске занимался акробатикой получив звание КМС!)))
Тихонов - Титан?! "Придя из армии, собирался работать грузчиком, однако супруга уговорила его вернуться в футбол" 15 игр у него за Титан!)
Ну а Шмаров в 1996 всего 3 игры сыграл!
-------------------------------------------
Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то брал бы молодых мальчишек и делал бы из них футболистов! Но зная возможности бездарной академии Зенита мы теперь понимаем почему ФК Газпром покупает уже состоявшихся игроков - Питерскими тренерами их уже не испортить, ди и конкурентов ослабить можно!)))
wingback
wingback
   223 / 891
вчера в 15:28
Работали заряженные судейки-хрюны. С тех пор ничего не изменилось...
Absinthe3
Absinthe3
   30 / 891
вчера в 15:13
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство. Судили нетрезвые люди»
Они до сих пор судят, не успевают протрезветь, Гинер и Миллер постоянно подливают))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   10 / 891
вчера в 14:51
Союза?)...Билефельд то каким боком?)...да и не было Союза уже...
cevin cigan
cevin cigan ответил mihaluch
   44 / 891
вчера в 14:47
Тогда была одна команда "Спартак" и если бы не Романцев Лига Чемпионов была бы в России.
Хорош гнать "одна команда Спартак",это с каких дел? Ротор в те года прилично дрюкал грандов! Алания вообще действующий чемпион,да и в 96 по раскладам становился двукратным( "золотой матч проиграли").
azures
azures
   32 / 891
вчера в 14:43
Свиньи купили 9 чемпионств как под копирку.
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 14:33
Тогда была одна команда "Спартак" и если бы не Романцев Лига Чемпионов была бы в России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   11 / 891
вчера в 14:28
В том матче Есипов стоял на ленточке ворот и забил после удара Веретенникова в перекладину! Черноморец имел гораздо больше моментов! И кстати выиграй Ротор, чемпионом бы он не стал, так как по очкам Спартак не обходил! Ну и хочу напомнить что Зенит закончил ЧР 1996 на 10 месте!))) Даже Балтика, Крылья, Новгородский Локомотив и Алания финишировали выше в таблице! Тогда у Зенита денег на судей не было, а играть свои воспитанники как и сейчас не умели!)))
О.....опять пчёлы против мёда....)))

Спартак образца 1996 - одни воспитанники....))
Да Спартак походу со всего бывшего Союза и окрестностей "приглашал"...))

Руслан Нигматуллин КАМАЗ (Набережные Челны)
Александр Филимонов Текстильщик (Камышин)
Дмитрий Хлестов СДЮШОР «Смена».
Александр Павленко воспитанник ФШМ Торпедо
Вадим Евсеев ДЮСШ «Динамо» Москва.школа «Локомотива»
Дмитрий Ананко Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
Сергей Горлукович Спартак-Алания (Владикавказ)
Юрий Никифоров Черноморец (Одесса)
Дмитрий Аленичев Локомотив (Москва)
Артём Безродный СДЮШОР Луганск
Андрей Пятницкий Пахтакор (Ташкент)
Илья Цымбаларь Черноморец (Одесса)
Валерий Кечинов Пахтакор (Ташкент)
Андрей Тихонов Титан (Реутов)
Валерий Шмаров Арминия (Билефельд)


Если бы Зенит сейчас действовал методами того Спартака....то Акинфеев,Миранчуки, Влашич, Крыховяк, Жиго ,Сулейманов,Шомуродов,Соболев и Джикия играли бы сейчас в Питере.....)))
....и чемпион был бы известен за 15 минут до первого тура....))....как раньше....
Верг
Верг
   710 / 891
вчера в 14:16
Нормально один выпуск красавы раздербанили на отдельные статьи
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   324 / 891
вчера в 14:12
Тогда и Президент РФ бухал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Заполярный
   1 / 891
вчера в 14:04
А бомжей во второй лиге рвал черноморец в сухую закидывая по 6 штук. Тогда не было газпрема
Тогда ничего не было, кроме админресурса "Спартака") Так же можно про любую другую команду написать, ведь "Спартак" тупо забирал себе любого хорошего игрока, которого хотел.
Заполярный
Заполярный ответил Lazurny
   122 / 891
вчера в 14:00
Так все и было, тогда свиньи в очередной раз купили чемпионство.
А бомжей во второй лиге рвал черноморец в сухую закидывая по 6 штук.
Тогда не было газпрема
ziborock
ziborock ответил Lazurny
   25 / 891
вчера в 13:59
Так все и было, тогда свиньи в очередной раз купили чемпионство.
В том матче Есипов стоял на ленточке ворот и забил после удара Веретенникова в перекладину! Черноморец имел гораздо больше моментов!
И кстати выиграй Ротор, чемпионом бы он не стал, так как по очкам Спартак не обходил!
Ну и хочу напомнить что Зенит закончил ЧР 1996 на 10 месте!)))
Даже Балтика, Крылья, Новгородский Локомотив и Алания финишировали выше в таблице! Тогда у Зенита денег на судей не было, а играть свои воспитанники как и сейчас не умели!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 311
   1 / 891
вчера в 13:59
А что такое, для судьи готовили чемодан? Дичь раньше творилась конечно!)
Так же и Федун, приезжает с двумя чемоданами на матч, его деловой партнер просит - дай ручку, чернила закончились, у тебя два чемодана, наверняка ручка есть хоть одна, а Федун - нет ручки.

А он приехал с двумя чемоданами долларов для судей, поэтому там и не было ручки))
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