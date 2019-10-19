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Игроки «Харингей Боро» ушли с поля из-за расистских оскорблений

сегодня, 20:31

Футболисты «Харингей Боро» покинули поле во время матча Кубка Англии с «Йовилом» из-за оскорбительного поведения фанатов.

На 64-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Харингей Боро», после чего фанаты «Йовила» забросали мусором камерунского голкипера хозяев Валери Дугласа Пайетата, плевались и выкрикивали расистские оскорбления в его адрес.

Игроки хозяев решили уйти с поля. Игра была остановлена на 20 минут и в итоге прекращена. После этого обе команды в знак солидарности вышли на поле.

Также недавно расистские лозунги стали причиной скандала во время матча отборочного этапа к Евро-2020 между Англией и Болгарией.

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RamonCSKA
RamonCSKA
   170 / 858
сегодня в 20:58
как это так в самой посвящённой и демократичной британии
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   376 / 858
сегодня в 20:43
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