Игроки «Харингей Боро» ушли с поля из-за расистских оскорблений

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Футболисты «Харингей Боро» покинули поле во время матча Кубка Англии с «Йовилом» из-за оскорбительного поведения фанатов.

На 64-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Харингей Боро», после чего фанаты «Йовила» забросали мусором камерунского голкипера хозяев Валери Дугласа Пайетата, плевались и выкрикивали расистские оскорбления в его адрес.

Игроки хозяев решили уйти с поля. Игра была остановлена на 20 минут и в итоге прекращена. После этого обе команды в знак солидарности вышли на поле.

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf — Yeovil Town FC (@YTFC) 19 октября 2019 г.



Также недавно расистские лозунги стали причиной скандала во время матча отборочного этапа к Евро-2020 между Англией и Болгарией.