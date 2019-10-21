Новосельцев требует провести тест ДНК на отцовство ребенка

вчера, 11:58

Футболист «Сочи» продолжает участвовать в судебном разбирательстве против своей бывшей жены, экс-баскетболистки Катерины Кейру.

Ранее стало известно, что суд обязал Новосельцева выплачивать алименты на содержание сына в размере 20 тысяч рублей в месяц. При этом зарплата футболиста составляет 7 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Mash, Новосельцев требует провести тест ДНК на истинность его отцовства. Он сомневается, что ребенок, который родился у Кейру в середине августа, действительно принадлежит ему. Если Новосельцев сможет доказать, что ребенок принадлежит не ему, то сможет потребовать отмены решения о выплате алиментов.