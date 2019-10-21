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Новосельцев требует провести тест ДНК на отцовство ребенка

вчера, 11:58

Футболист «Сочи» Иван Новосельцев продолжает участвовать в судебном разбирательстве против своей бывшей жены, экс-баскетболистки Катерины Кейру.

Ранее стало известно, что суд обязал Новосельцева выплачивать алименты на содержание сына в размере 20 тысяч рублей в месяц. При этом зарплата футболиста составляет 7 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Mash, Новосельцев требует провести тест ДНК на истинность его отцовства. Он сомневается, что ребенок, который родился у Кейру в середине августа, действительно принадлежит ему. Если Новосельцев сможет доказать, что ребенок принадлежит не ему, то сможет потребовать отмены решения о выплате алиментов.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ruslan3132
   101 / 891
вчера в 17:54
вот он конченный ) в любом случае результатов теста )))
Да уж, как он в глаза ему смотреть сможет, если пацан действительно его ? Вот что значит - посидеть в Зените !
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 311
   101 / 891
вчера в 17:49
Наверняка негритенок родился, темнее, чем Кейру!)
А если рыжий негритенок ? Рыжее, чем Новосельцев ?
Romkurch
Romkurch
   31 / 891
вчера в 17:19
Новосельцев хочет в программе ДНК на лавке посидеть.
Absinthe3
Absinthe3 ответил stanichnik
   30 / 891
вчера в 16:48
На глазах у почтенной ростовской публики во время футбольного матча на коленях просил у Катюхи руки и сердца, а теперь из-за двадцатки позорится перед ещё большей аудиторией, у всего soccera.((
Самому стыдно)
Шишанутый
Шишанутый
   78 / 891
вчера в 16:14
Бабам нельзя верить.
stanichnik
stanichnik ответил Absinthe3
   257 / 891
вчера в 16:13
Всё в этой новости противно. И подозрения Новосельцева, и жалкие 20 тысяч от семи миллионов, и словосочетание "ребенок принадлежит"...
На глазах у почтенной ростовской публики во время футбольного матча на коленях просил у Катюхи руки и сердца, а теперь из-за двадцатки позорится перед ещё большей аудиторией, у всего soccera.((
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 891
вчера в 15:19
Некрасивая деваха ИМХО. Что он в ней нашёл? Хотя... Два сапога ‒ пара 😉
FESCO
FESCO ответил Ruslan3132
   558 / 891
вчера в 13:55
вот он конченный ) в любом случае результатов теста )))
По любому такой.
Ruslan3132
Ruslan3132
   144 / 891
вчера в 13:54
вот он конченный ) в любом случае результатов теста )))
Зейский
Зейский
   194 / 891
вчера в 13:36
Это что же, Ваня считает, что пока он лавки протирал, его жена гуляла?
Brugzash
Brugzash
   157 / 891
вчера в 13:35
Новосельцев и как игрок, и как отец никакой.
311
311
   38 / 891
вчера в 13:02
Наверняка негритенок родился, темнее, чем Кейру!)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 891
вчера в 13:00
Правильно делает
Absinthe3
Absinthe3
   30 / 891
вчера в 12:11
Всё в этой новости противно. И подозрения Новосельцева, и жалкие 20 тысяч от семи миллионов, и словосочетание "ребенок принадлежит"...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   403 / 891
вчера в 12:10
В любом случае Ваней останется.
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