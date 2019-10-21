Егоров: «Судья поступил правильно, удалив Анюкова и главных тренеров»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал потасовку в концовке матча между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

Работу Казарцева оценил инспектор матча. Я полностью согласен с этой оценкой. Про потасовку в конце матча, хочу сказать, что он действовал по всем инструкциям. Он следил за действующими лицами конфликта, а не абстрагировался. В этом плане Казарцев поступил совершенно правильно. Он верно удалил Анюкова. И главных тренеров. А дальше, наказание будет определять КДК .

Что касается фола Анюкова на 85 минуте, то судья обязан был назначать пенальти и показывать желтую карточку.

Вы поддержите Васю. Он хороший, добротный судья. Просто в Оренбурге был не его день.