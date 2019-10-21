ГлавнаяНовости

Егоров: «Судья поступил правильно, удалив Анюкова и главных тренеров»

вчера, 14:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал потасовку в концовке матча между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

Работу Казарцева оценил инспектор матча. Я полностью согласен с этой оценкой. Про потасовку в конце матча, хочу сказать, что он действовал по всем инструкциям. Он следил за действующими лицами конфликта, а не абстрагировался. В этом плане Казарцев поступил совершенно правильно. Он верно удалил Анюкова. И главных тренеров. А дальше, наказание будет определять КДК.

Что касается фола Анюкова на 85 минуте, то судья обязан был назначать пенальти и показывать желтую карточку.

Вы поддержите Васю. Он хороший, добротный судья. Просто в Оренбурге был не его день.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство. Судили нетрезвые люди»
Вчера, 13:23 Комментарии35
Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»
Вчера, 12:28 Комментарии67
Новосельцев требует провести тест ДНК на отцовство ребенка
Вчера, 11:58 Комментарии15
Божовича и Федотова удалили в концовке матча «Оренбург» - «Крылья Советов»
20 октября Комментарии1
Игроки «Харингей Боро» ушли с поля из-за расистских оскорблений
19 октября ВидеоКомментарии3
Бербатов прокомментировал расистские выкрики на матче Болгария – Англия
18 октября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Evgen44
Evgen44
вчера в 19:37
Что касается фола Анюкова на 85 минуте, то судья обязан был назначать пенальти и показывать желтую карточку.

Вы поддержите Васю. Он хороший, добротный судья. Просто в Оренбурге был не его день.
________________________________________

Серьезно?А кто мне за экспресс бабло вернет?))У меня ничья стояла,как исход матча...поддержите Васю...вот это я понимаю,руководитель!!!))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 17:54
Сначала накалил всех до предела, а потом исправляя по сути свои же косяки "поступил правильно". Добротный судья, надо поддержать..
VAN ARM
VAN ARM
   644 / 891
вчера в 17:32
кто то от егорки другого ожидал))))))))????????????
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
порт
порт
   537 / 891
вчера в 17:20
А он что сам не справится, если его не поддержать?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   13 / 891
вчера в 16:15
В концовке от накала страстей искры летели :)
ermak6848
ermak6848
   130 / 891
вчера в 15:53
руки прочь от Шурика Анюкова!!!
shlomo
shlomo
   265 / 891
вчера в 15:52
Егорова на мыло....:((((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 15:20
Умора над этим Егоровым....

Егоров : "Судья поступил правильно....."
Егоров : "Судья поступил неправильно....."

...и ничего не меняется....))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   345 / 891
вчера в 15:06
Какие не шуточные страсти в убогой РПЛ
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 14:44
Я бы удивился если егоров сказал наоборот.
Чингачгук
Чингачгук
   92 / 891
вчера в 14:44
В этом он прав, но пенальти почему крылышкам не назначил?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100