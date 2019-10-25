Смородская: «Баринов напоминает мне молодого Денисова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему считает полузащитника лучшим футболистом «железнодорожников» и кого он ей напоминает:

В целом, состав очень ровный и сбалансированный. И мне нравится, с какими эмоциями люди выходят на поле. С каким настроем. Чувствуется командный дух. Никто не тянет одеяло на себя. Выделю в центре поля Диму Баринова, который начинал еще при мне. Он прямо молодого Гарика Денисова мне напоминает. Резкий, быстрый, агрессивный, с ударом. Я им горжусь, считаю своим воспитанником.