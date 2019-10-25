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Смородская: «Баринов напоминает мне молодого Денисова»

сегодня, 19:41

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему считает полузащитника Дмитрия Баринова лучшим футболистом «железнодорожников» и кого он ей напоминает:

В целом, состав очень ровный и сбалансированный. И мне нравится, с какими эмоциями люди выходят на поле. С каким настроем. Чувствуется командный дух. Никто не тянет одеяло на себя. Выделю в центре поля Диму Баринова, который начинал еще при мне. Он прямо молодого Гарика Денисова мне напоминает. Резкий, быстрый, агрессивный, с ударом. Я им горжусь, считаю своим воспитанником.

Ранее Смородская прокомментировала поражение «Локомотива» от «Ювентуса» во встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   237 / 885
сегодня в 19:49
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!
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