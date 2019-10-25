Харатин: «ЦСКА незаслуженно пропустил 5 от „Лудогорца“ и 2 от „Эспаньола“»

Полузащитник «Ференцвароша» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм остался за ЦСКА , они хорошо прессинговали, создали много моментов. У нас тоже были шансы, но мы их не использовали. Во втором тайме сыграли более уверенно, атаковали, что привело к голу. Для нас это важные три очка.

Мы смотрели матчи ЦСКА и знали, что они любят атаковать, прессинговать, играть для болельщиков. В двух первых турах ЦСКА играл достойно. То, что они пропустили пять от «Лудогорца» и два от «Эспаньола», – незаслуженно.