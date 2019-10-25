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Харатин: «ЦСКА незаслуженно пропустил 5 от „Лудогорца“ и 2 от „Эспаньола“»

сегодня, 04:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм остался за ЦСКА, они хорошо прессинговали, создали много моментов. У нас тоже были шансы, но мы их не использовали. Во втором тайме сыграли более уверенно, атаковали, что привело к голу. Для нас это важные три очка.

Мы смотрели матчи ЦСКА и знали, что они любят атаковать, прессинговать, играть для болельщиков. В двух первых турах ЦСКА играл достойно. То, что они пропустили пять от «Лудогорца» и два от «Эспаньола», – незаслуженно.

Рано загадывать, выйдем ли мы в плей-офф. Впереди тяжёлая, но интересная игра в Будапеште [с ЦСКА]. Будем бороться до конца.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
   511 / 890
сегодня в 06:59
Ференцваршнули липовых лидеров рпл, ВЕЧНЫЙ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА- кони и бомжи ВЫРАЩЕННЫЕ НА СУДЕЙСКОМ ПРОИЗВОЛЕ. Вот они плоды распила и подкупа...
ABir
ABir
   256 / 890
сегодня в 06:18
Он ещё про рекордсмена Игоря не знает
fczp14
fczp14
   581 / 890
сегодня в 05:07
Все заслуженно. Там они просто покупать не могут
cska plus
cska plus
   6 / 890
сегодня в 04:56
Нам лучше отдыхать.
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