ГлавнаяНовости

Бубнов: «Пожалуй, теперь у ЦСКА нет шансов в Лиге Европы»

сегодня, 02:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1).

У ЦСКА было много моментов, чтобы решить исход встречи в свою пользу ещё до перерыва. Во втором тайме «армейцы» по обыкновению несколько сдали, но всё равно неоднократно могли вырвать победу. Будто боксёр-легковес ЦСКА прижал соперника к углу ринга и наносил удар за ударом, но ни одного оглушающего, а в концовке пропустил один сам, причём нокаутирующий.

Очевидно, что «армейцев» функционально не хватает на весь матч, особенно когда с самого начала они стараются играть в тотальную атаку. Чтобы додавить обороняющегося всей командой соперника, нужен габаритный форвард, которого нет. После перерыва команда подседает — оборотная сторона обилия молодёжи в составе. В этом смысле к Виктору Ганчаренко нет вопросов, как и в плане настроя, как и (по данному матчу) организации игры в атаке. Видно, что все острые ходы отрабатываются на занятиях, но тренер не может реализовать момент за футболиста. А уж когда, казалось бы, мастеровитый Влашич не использует вернейший шанс, принимает в последний момент неверное решение, нанеся удар в ближний угол, а не в противоход… Какие тут могут быть нарекания к наставнику?

Другое дело, что ЦСКА проигрывает, много пропускает, не может сохранить ворота в неприкосновенности даже в споре с далеко не самым сильным венгерским клубом. Да, раньше ЦСКА выезжал на опыте обороны, теперь в этом смысле ситуация полярная — играют молодые парни, сочетание раз за разом вынужденно тасуется. Но тактику на игру нужно строить с учётом этой особенности.

Теперь у ЦСКА, пожалуй, нет шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Тем не менее Ганчаренко уже сказал, что для его команды нет такого понятия, как несерьёзное отношение к какому-то матчу или турниру. «Армейцы» всё равно будут бороться за престиж, хотя наверняка без ротации состава на Лигу Европы не обойдётся.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Варга: «Мы знали, что защитники ЦСКА медленнее нас»
Сегодня, 05:09 Комментарии1
Харатин: «ЦСКА незаслуженно пропустил 5 от „Лудогорца“ и 2 от „Эспаньола“»
Сегодня, 04:43 Комментарии4
Бубнов: «„Краснодар“ заслуженно победил „Трабзонспор“»
Сегодня, 03:44 Комментарии0
Тарасов: «В этом составе „Спартак“ бороться за чемпионство не способен»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Панченко: «15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль»
Сегодня, 02:50 Комментарии2
Хеведес: «Не могу думать о „Спартаке“ сразу после матча с „Ювентусом“»
Сегодня, 02:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   273 / 890
сегодня в 06:42
Вся команда поймала синдром второго сезона , Гончаренко дадут ещё следующий сезон поиграть, а потом полетят головы с плеч на ковре у Гинера...
kella
kella ответил cska plus
   778 / 890
сегодня в 06:30
Для чего бороться, смысл, уже всё профукали.
Не все! Еще будут рекорды!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   22 / 890
сегодня в 06:13
Ну что ж, после падения надо находить в себе силы, что бы подняться и идти дальше. Удачи, ЦСКА.
ДАША Д
ДАША Д
   309 / 890
сегодня в 05:55
Такого позора никто не ожидал.
Гавроша
Гавроша
   71 / 890
сегодня в 05:36
Именно несерьезное отношение является главной причиной - силы нужно на чемпионат беречь. Ну не хотят московские команды весной в еврокубках играть, да и вообще ЛЕ. Это же все силы лишние нужны.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   305 / 890
сегодня в 04:33
ЦСКА пытается играть в тотальную атаку при том что атаковать-то и некому...а у имеющихся игроков не хватает мастерства и класса закатить мячик даже венграм. Печально всё это, друзья... Что делать? Кто виноват?
cska plus
cska plus
   6 / 890
сегодня в 04:00
Для чего бороться, смысл, уже всё профукали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100