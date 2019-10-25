Бубнов: «Пожалуй, теперь у ЦСКА нет шансов в Лиге Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1).

У ЦСКА было много моментов, чтобы решить исход встречи в свою пользу ещё до перерыва. Во втором тайме «армейцы» по обыкновению несколько сдали, но всё равно неоднократно могли вырвать победу. Будто боксёр-легковес ЦСКА прижал соперника к углу ринга и наносил удар за ударом, но ни одного оглушающего, а в концовке пропустил один сам, причём нокаутирующий.

Очевидно, что «армейцев» функционально не хватает на весь матч, особенно когда с самого начала они стараются играть в тотальную атаку. Чтобы додавить обороняющегося всей командой соперника, нужен габаритный форвард, которого нет. После перерыва команда подседает — оборотная сторона обилия молодёжи в составе. В этом смысле к Виктору Ганчаренко нет вопросов, как и в плане настроя, как и (по данному матчу) организации игры в атаке. Видно, что все острые ходы отрабатываются на занятиях, но тренер не может реализовать момент за футболиста. А уж когда, казалось бы, мастеровитый Влашич не использует вернейший шанс, принимает в последний момент неверное решение, нанеся удар в ближний угол, а не в противоход… Какие тут могут быть нарекания к наставнику?

Другое дело, что ЦСКА проигрывает, много пропускает, не может сохранить ворота в неприкосновенности даже в споре с далеко не самым сильным венгерским клубом. Да, раньше ЦСКА выезжал на опыте обороны, теперь в этом смысле ситуация полярная — играют молодые парни, сочетание раз за разом вынужденно тасуется. Но тактику на игру нужно строить с учётом этой особенности.