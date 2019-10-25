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Тарасов: «В этом составе „Спартак“ бороться за чемпионство не способен»

сегодня, 03:12

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско и перспективах московской команды.

Назначение Доменико Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер — загадка. То, что с «Шальке» занял второе место в Бундеслиге, — весомое достижение. «Бавария» тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с «Рубином» команда действовала «вторым» номером. Такой «Спартак», да ещё дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное — результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но всё-таки шажок вперёд.

Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе «Спартак» бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы.

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Все комментарии
nik52
nik52
сегодня в 07:15
Чалов как всегда никакой,парня начали брать в оборот и он потух.
ДСА
ДСА
   457 / 890
сегодня в 05:56
Легко пинать лежачего.
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