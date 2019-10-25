Бубнов: «„Краснодар“ заслуженно победил „Трабзонспор“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» над «Трабзонспором» (2:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В Турции игра с первых минут пошла не встречных курсах, «Краснодар» сразу же начал борьбу за инициативу и по моментам даже имел преимущество в первом тайме. Чего стоит только попадание Шапи в штангу! Соперники вели интенсивную борьбу за центр поля с переменным успехом. Такой футбол требует большого расхода энергии, но сил выдержать в еврокубках свой привычный стиль у гостей хватило.

«Краснодар» неплохо контролировал мяч, опасно обострял, напрягал «Трабзонспор», который не мог позволить себе пойти вперёд большими силами. Расплата последовала бы тотчас. Выдержать темп после перерыва «Краснодару» помог быстрый гол и освежившие игру замены. То, чего не могли позволить себе на этой неделе ЦСКА и «Локомотив». Фернандеш и Ари здорово вошли в игру, приняли непосредственное участие во втором голе, а до этого португалец тонкой передачей создал ещё один верный момент для Вильены. Ари отлично цеплялся за мячи, был готов убежать или развить атаку передачей вперёд.

В этом смысле получивший российский паспорт бразилец заметно превосходит Берга, продуктивность которого за пределами штрафной площади не очень высока. С возрастом пропала скорость, нет особого дриблинга, видения поля, зато внутри штрафной он с каждым матчем действует всё лучше и приносит результат. Сыграть в касание головой, ногой, правильно выбрать позицию (у него хорошее голевое чутьё) швед умеет очень неплохо. Для «Краснодара» большой плюс иметь в составе двух разноплановых, но дополняющих друг друга форвардов.

Поведя в счёте, «Краснодар» мог закрыться, мог действовать так и с первых минут, но это была бы ошибка. Тренерский штаб выбрал грамотный тактический план, игроки выдержали высокие нагрузки и заслуженно победили. Теперь для выхода в плей-офф «Краснодару» нужно выиграть оба домашних матча и постараться не проиграть в Испании.