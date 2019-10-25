ГлавнаяНовости

Панченко: «15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль»

сегодня, 02:50

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказался о текущем положении московского клуба.

— В этом сезоне были очень серьёзные амбиции. Что случилось?

— Если бы знали, давно исправили. Думаю, тут совокупность факторов. Всё-таки в команду добавилось сразу 12 новичков, многие уже по ходу сезона. Нужно время, чтобы мы сыгрались. Но даже при этом условии 15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль.

— Болельщики больше всего гнева направили в сторону главного тренера Дмитрия Хохлова. Справедливо?

— Футболисты должны разделять ответственность за результат. Могу сказать, что в команде все уважительно относились к Дмитрию Валерьевичу. Мы всеми силами старались помочь не только клубу, себе, партнёрам, но и тренерскому штабу. К сожалению, не вышло.

— Какие первые впечатления от работы с Кириллом Новиковым? Кто-то высказывал сомнения, что тренер, ранее не работавший со взрослыми командами, будет авторитетен. Особенно у дорогостоящих легионеров.

— Я не думаю, что кто-то из футболистов мыслит такими категориями. Важно видеть, что даёт тренировочный процесс, как доносятся тактические идеи. Вряд ли у кого-то по этим аспектам могут возникнуть вопросы. Я, например, совершенно не ощущаю, что у Новикова нет опыта в Премьер-Лиге. Напротив, чувство, что и он с нами, и мы с ним работаем уже давным-давно.

— Как новый тренер настраивал вас на серьёзный лад?

— Скорее, поначалу требовалось немного другое. После четырёх поражений подряд коллектив и так был максимально серьёзен. Кирилл Александрович постарался за время паузы на матчи сборных наоборот немного раскрепостить команду, настроить на позитивную волну. Судя по матчу с «Краснодаром», шажок в правильном направлении мы сделали.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Варга: «Мы знали, что защитники ЦСКА медленнее нас»
Сегодня, 05:09 Комментарии1
Харатин: «ЦСКА незаслуженно пропустил 5 от „Лудогорца“ и 2 от „Эспаньола“»
Сегодня, 04:43 Комментарии4
Бубнов: «„Краснодар“ заслуженно победил „Трабзонспор“»
Сегодня, 03:44 Комментарии0
Тарасов: «В этом составе „Спартак“ бороться за чемпионство не способен»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Бубнов: «Пожалуй, теперь у ЦСКА нет шансов в Лиге Европы»
Сегодня, 02:35 Комментарии7
Хеведес: «Не могу думать о „Спартаке“ сразу после матча с „Ювентусом“»
Сегодня, 02:14 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   153 / 890
сегодня в 05:44
Тамбову ещё хуже.
Байкал-38
Байкал-38
   94 / 890
сегодня в 03:09
15 место это скорее всего уровень сегодняшнего Динамо!
Не понимал тех кто Динамо причислял к командам еврокубковой зоны. Глядя на состав и сомнительные приобретения я сразу сказал, Динамо ждёт борьба за выживания.
Панчинко это звезда ФНЛ, а РПЛ не для него.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100