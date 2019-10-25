Панченко: «15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль»

Нападающий «Динамо» высказался о текущем положении московского клуба.

— В этом сезоне были очень серьёзные амбиции. Что случилось?

— Если бы знали, давно исправили. Думаю, тут совокупность факторов. Всё-таки в команду добавилось сразу 12 новичков, многие уже по ходу сезона. Нужно время, чтобы мы сыгрались. Но даже при этом условии 15-е место не лезет ни в какие ворота. Это наша боль.

— Болельщики больше всего гнева направили в сторону главного тренера Дмитрия Хохлова. Справедливо?

— Футболисты должны разделять ответственность за результат. Могу сказать, что в команде все уважительно относились к Дмитрию Валерьевичу. Мы всеми силами старались помочь не только клубу, себе, партнёрам, но и тренерскому штабу. К сожалению, не вышло.

— Какие первые впечатления от работы с Кириллом Новиковым? Кто-то высказывал сомнения, что тренер, ранее не работавший со взрослыми командами, будет авторитетен. Особенно у дорогостоящих легионеров.

— Я не думаю, что кто-то из футболистов мыслит такими категориями. Важно видеть, что даёт тренировочный процесс, как доносятся тактические идеи. Вряд ли у кого-то по этим аспектам могут возникнуть вопросы. Я, например, совершенно не ощущаю, что у Новикова нет опыта в Премьер-Лиге. Напротив, чувство, что и он с нами, и мы с ним работаем уже давным-давно.

— Как новый тренер настраивал вас на серьёзный лад?

— Скорее, поначалу требовалось немного другое. После четырёх поражений подряд коллектив и так был максимально серьёзен. Кирилл Александрович постарался за время паузы на матчи сборных наоборот немного раскрепостить команду, настроить на позитивную волну. Судя по матчу с «Краснодаром», шажок в правильном направлении мы сделали.