Павлюченко: «Сегодня „Спартак“ был настоящей командой»

Экс-форвард «Спартака» поделился впечатлениями после победы «красно-белых» над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ .

Мне очень понравился «Спартак». Удачно выбегали на протяжении всего матча в контратаку, были правильные действия всей команды, передачи делались вовремя. Во втором тайме «Локомотив» я не узнал, а «Спартак», наоборот, стал действовать еще увереннее. Если у «Локо» кто-то выделялся индивидуально, то «Спартак» был настоящей командой. Все бегали как вперед, так и назад, отлично работала подстраховка. «Спартак» бился и именно за счет командной работы обыграл «Локомотив».

Понравилась реакция Тедеско на первый гол, он понимал, наверное: чего радоваться первому голу? По такой игре счет 1:0 — это опасно. Когда забили третий гол, он радовался, потому что победа уже была в кармане.

Обыграл ли Тедеско Сёмина тактически? «Спартак» тактически правильно действовал, они не бежали, как обычно, когда назад забывали вернуться, а в этом матче были слаженные командные действия. Я не знаю, что там Тедеско говорил футболистам и как он готовил команду, но «Спартак» Тедеско очень понравился. Второй тайм полностью переиграли и выглядели намного лучше «Локомотива».

Надо отметить игру Джикии, он как капитан хорошо прочувствовал момент, когда «Локомотив» раз за разом атаковал, он тянул время, когда был на газоне, и этим выбил «Локомотив» из колеи. После этой паузы «Спартак» восстановился, и они пошли вперед. У «Спартака» очень грамотный капитан.

Если «Спартак» будет играть так, как сегодня, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку. Обыграть разгромно «Локомотив» в гостях — это дорогого стоит. Пока Тедеско после двух матчей твердую пятерку получает. Отличный матч от «Спартака». Поздравляю красно-белых с победой.