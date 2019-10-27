ГлавнаяНовости

Павлюченко: «Сегодня „Спартак“ был настоящей командой»

сегодня, 20:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями после победы «красно-белых» над «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ.

Мне очень понравился «Спартак». Удачно выбегали на протяжении всего матча в контратаку, были правильные действия всей команды, передачи делались вовремя. Во втором тайме «Локомотив» я не узнал, а «Спартак», наоборот, стал действовать еще увереннее. Если у «Локо» кто-то выделялся индивидуально, то «Спартак» был настоящей командой. Все бегали как вперед, так и назад, отлично работала подстраховка. «Спартак» бился и именно за счет командной работы обыграл «Локомотив».

Понравилась реакция Тедеско на первый гол, он понимал, наверное: чего радоваться первому голу? По такой игре счет 1:0 — это опасно. Когда забили третий гол, он радовался, потому что победа уже была в кармане.

Обыграл ли Тедеско Сёмина тактически? «Спартак» тактически правильно действовал, они не бежали, как обычно, когда назад забывали вернуться, а в этом матче были слаженные командные действия. Я не знаю, что там Тедеско говорил футболистам и как он готовил команду, но «Спартак» Тедеско очень понравился. Второй тайм полностью переиграли и выглядели намного лучше «Локомотива».

Надо отметить игру Джикии, он как капитан хорошо прочувствовал момент, когда «Локомотив» раз за разом атаковал, он тянул время, когда был на газоне, и этим выбил «Локомотив» из колеи. После этой паузы «Спартак» восстановился, и они пошли вперед. У «Спартака» очень грамотный капитан.

Если «Спартак» будет играть так, как сегодня, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку. Обыграть разгромно «Локомотив» в гостях — это дорогого стоит. Пока Тедеско после двух матчей твердую пятерку получает. Отличный матч от «Спартака». Поздравляю красно-белых с победой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нойштедтер: «Мы заслужили победу над ЦСКА»
Сегодня, 20:47 Комментарии1
Крал: «Было забавно встретиться с Давидом Луисом»
Сегодня, 20:47 Комментарии0
Джикия: «Нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы»
Сегодня, 20:37 Комментарии8
Крал: «„Спартак“ был настроен на атаку»
Сегодня, 20:21 Комментарии5
Крал: «После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру»
Сегодня, 20:13 Комментарии2
Шунин: «В нашей игре появилась мысль»
Сегодня, 20:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
   253 / 877
сегодня в 21:17
А всё *опу морщили - выгонять пиджака/не выгонять.
BCB
BCB
   470 / 877
сегодня в 20:28
Павлюка верно все сказал
Footbolista
Footbolista ответил Jake Sully
   3 / 877
сегодня в 20:27
Что там финны...бухают с горя как обычно?)...
Lazurny
Lazurny
   36 / 877
сегодня в 20:11
Обычная пердивная, слабая команда, которой опять повело.
112910415
112910415
   32 / 877
сегодня в 20:09
намечается прогресс потихонечку )
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 877
сегодня в 20:09
больше дифирамбы середняку!))

p.s. пока дифирамбы, но скоро реально увидим настоящий спартак, начнутся шарфопады, пиджаки, верим не верим и заговоры))
justicе
justicе
   276 / 877
сегодня в 20:07
Сегодня у Спартака был Тренер!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100