Сёмин: «Мы все были заторможены, особенно во втором тайме»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ .

Думаю ли я о трансферах? Об этом еще далеко думать. Нужно думать о следующем дне. Мы были плохи, мягко говоря. Пропустили первую контратаку, потом не могли найти возможность конкретных резких действий. Мы все были заторможены, особенно во втором тайме. Но 3:0 — это хорошо, это дает возможность футболистам подумать о том, что надо в этой жизни. На матч в Турине нельзя списывать все ошибки. Нам надо подумать. Мы сыграли плохой матч — мы плохо вступали в единоборства и пропустили три мяча.