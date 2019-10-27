ГлавнаяНовости

Новиков: «Очень рад, что выиграли»

сегодня, 19:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

Тяжелейшая игра, очень рад, что выиграли. Считаю, что победу мы заслужили. Для нас не стали неожиданностью перестановки в составе ЦСКА. Взаимодействия между нашими игроками улучшаются. Но всегда хочется большего. С учетом потенциала наших игроков мы можем играть значительно лучше. Если выбирать в данный момент между игрой и результатом, мы выбираем результат. Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территориальное преимущество. Иницатива переходили от одной команды к другой. И мы, и ЦСКА были близки к голу. Но забили именно мы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жиго: «Во втором тайме „Локомотив“ дал нам много свободного пространства»
Сегодня, 19:35 Комментарии0
Бистрович: «Мы доверяем Ганчаренко на 100 процентов»
Сегодня, 19:31 Комментарии3
Рауш: «Мы хорошо начали играть ещё с „Краснодаром“»
Сегодня, 19:28 Комментарии0
Сёмин: «Мы все были заторможены, особенно во втором тайме»
Сегодня, 19:26 Комментарии1
Тедеско: «Понравилась наша игра в обороне»
Сегодня, 19:23 Комментарии0
З. Бакаев: «Победили за счет характера»
Сегодня, 19:20 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100