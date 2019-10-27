Новиков: «Очень рад, что выиграли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ .

Тяжелейшая игра, очень рад, что выиграли. Считаю, что победу мы заслужили. Для нас не стали неожиданностью перестановки в составе ЦСКА . Взаимодействия между нашими игроками улучшаются. Но всегда хочется большего. С учетом потенциала наших игроков мы можем играть значительно лучше. Если выбирать в данный момент между игрой и результатом, мы выбираем результат. Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территориальное преимущество. Иницатива переходили от одной команды к другой. И мы, и ЦСКА были близки к голу. Но забили именно мы.