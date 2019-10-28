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Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

сегодня, 12:34

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России.

30 октября (среда)

«Нижний Новгород» - «Шинник»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Урал» - «Арсенал»: судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Игорь Синер (Омск).

ЦСКА - «Уфа»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

«Зенит» - «Томь»: судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Ахмат» - «Луч»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

31 октября (четверг)

«Торпедо» - «Балтика»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Оренбург» - «Химки»: судья - Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак» - «Ростов»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

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Все комментарии
makkie
makkie ответил cska plus
   101 / 875
сегодня в 13:51
Да, тут без кукуяна спартаку ничего не светит.
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Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил makkie
   256 / 875
сегодня в 13:43
А на Кубке нет ВАРа вообще? Опять скандалов не оберешься. З.Ы. Зенит судит Панин, как символично :)))))
    Вова Туземец
    Вова Туземец
       109 / 875
    сегодня в 13:39
    Ростову не сладко придётся с Федуновским ручным судьей.
    cska plus
    cska plus
       16 / 875
    сегодня в 13:37
    Да, тут без кукуяна спартаку ничего не светит.
    матос
    матос
       560 / 875
    сегодня в 13:34
    фиолетово кто там судья , успешного исхода Спартаку
    makkie
    makkie
       101 / 875
    сегодня в 13:29
    А на Кубке нет ВАРа вообще? Опять скандалов не оберешься.

    З.Ы. Зенит судит Панин, как символично :)))))
    Groove000
    Groove000 ответил Faustello
       46 / 875
    сегодня в 13:25
    Писец Ростову ))
      Крутой камерунец
      Крутой камерунец
         256 / 875
      сегодня в 13:14
      пока кукуян феерил только в матчах с зен..м.особенно на матче з...т арсенал,когда он поставил две левые пенки в ворота канониров)))))
      RussianMango
      RussianMango
         86 / 875
      сегодня в 13:07
      Кукуян так Кукуян.......надо самим играть и делать результат.
      plusnindimon
      plusnindimon
         450 / 875
      сегодня в 13:00
      Прокукуянит в пользу Спартака походу.
      ermak6848
      ermak6848
         184 / 875
      сегодня в 13:00
      Кукуян - Кукуян! На ку-ку-куй мне счёт...
      Сп62
      Сп62 ответил ПерекатиПоле
         116 / 875
      сегодня в 12:59
      Он судит то всего без году неделя, а ты туда же, прикормлен.
      Сп62
      Сп62
         116 / 875
      сегодня в 12:58
      Кукуян, так Кукуян. Благо, что не Вилков и не Карась.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА ответил d_fincher
         167 / 875
      сегодня в 12:54
      А Байкал 38 уже проорал что-нибудь про судью и "свиней"? А то начиная с матча с Локомотивом, его не видать. Ау, ты где!?
      Бухает.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         42 / 875
      сегодня в 12:52
      Трындец Ростову. Кукуян прикормлен давно.
      Faustello
      Faustello
         4 / 875
      сегодня в 12:50
      Писец Ростову ))
      Крутой камерунец
      Крутой камерунец ответил d_fincher
         256 / 875
      сегодня в 12:45
      А Байкал 38 уже проорал что-нибудь про судью и "свиней"? А то начиная с матча с Локомотивом, его не видать. Ау, ты где!?
      оно высохло с горя)))
      d_fincher
      d_fincher
         21 / 875
      сегодня в 12:40
      А Байкал 38 уже проорал что-нибудь про судью и "свиней"? А то начиная с матча с Локомотивом, его не видать. Ау, ты где!?
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