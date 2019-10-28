Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России.
30 октября (среда)
«Нижний Новгород» - «Шинник»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Урал» - «Арсенал»: судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Игорь Синер (Омск).
ЦСКА - «Уфа»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
«Зенит» - «Томь»: судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
«Ахмат» - «Луч»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
31 октября (четверг)
«Торпедо» - «Балтика»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Оренбург» - «Химки»: судья - Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Спартак» - «Ростов»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
З.Ы. Зенит судит Панин, как символично :)))))
З.Ы. Зенит судит Панин, как символично :)))))