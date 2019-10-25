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Фасио: «„Рома“ уже привыкла к таким судейским решениям»

сегодня, 07:50
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Защитник «Ромы» Федерико Фасио прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота римлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Боруссии» М (1:1).

Никто не закрывал обзор арбитру. К сожалению, мы уже привыкли к таким судейским решениям. В этом году у «Ромы» было много подобных случаев, когда решения принимались против нас.

Этого не случилось бы, если бы работал VAR? В матче с «Кальяри» VAR работал, но мы все видели, что там произошло. С VAR или без VAR рефери был в двух метрах от эпизода, и мяч чётко попал в лицо [Смоллингу].

Мы упорно боролись и играли агрессивно с самой первой минуты. Жаль, что произошедшее не позволило нам одержать победу, но теперь мы должны сосредоточиться на предстоящей игре с «Миланом», которая будет очень важна для нас.

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Bianconeri22
Bianconeri22
   636 / 886
сегодня в 08:59
Весь мир тоже привык к вашему постоянному нытью!
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