Фасио: «„Рома“ уже привыкла к таким судейским решениям»

Защитник «Ромы» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота римлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Боруссии» М (1:1).

Никто не закрывал обзор арбитру. К сожалению, мы уже привыкли к таким судейским решениям. В этом году у «Ромы» было много подобных случаев, когда решения принимались против нас.

Этого не случилось бы, если бы работал VAR ? В матче с «Кальяри» VAR работал, но мы все видели, что там произошло. С VAR или без VAR рефери был в двух метрах от эпизода, и мяч чётко попал в лицо [Смоллингу].

Мы упорно боролись и играли агрессивно с самой первой минуты. Жаль, что произошедшее не позволило нам одержать победу, но теперь мы должны сосредоточиться на предстоящей игре с «Миланом», которая будет очень важна для нас.