Джеко: «Ставить такой пенальти недопустимо»

Нападающий «Ромы» возмущён решением арбитра Уильяма Коллама назначить пенальти в ворота римлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

Это серьёзная ошибка, которой не место в матче такого уровня. Она изменила результат всей игры и положение сил в группе.

Я просто не понимаю арбитра, он был так уверен в своей правоте, но я видел, как мяч попал в лицо Смоллингу [а не в руку]. Когда я увидел повтор, то это стало ещё более невероятным.

Рефери продолжал настаивать, что это пенальти. Я сказал ему, что мяч попал в лицо, а не в руку. Вы даже могли видеть отметину на лице Смоллинга.

Нельзя давать такой пенальти на 95-й минуте. Это недопустимо. Мы ничем не рисковали во втором тайме и в итоге потеряли два очка. Сейчас мы ничего не можем с этим поделать и должны смотреть вперёд.