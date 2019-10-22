Еськов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 14-м туре РПЛ

Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура РПЛ.
25 октября (пятница)
«Рубин» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
26 октября (суббота)
«Тамбов» - «Уфа»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» - «Арсенал»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Ростов» - «Сочи»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Зенит»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
«ЦСКА» - «Динамо»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
«Локомотив» - «Спартак»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Краснодар» - «Оренбург»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Ранее «Соккер.ру» составил сборную 13-го тура РПЛ.
Что бы после игры не было к нему вопросов.
Что бы после игры не было к нему вопросов.
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Конечно будут! Ведь судьи ТЕ ЖЕ!
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Конечно будут! Ведь судьи ТЕ ЖЕ!
Но локомотив просто сильнее, думаю, Баринов не устанет повторять...
Но локомотив просто сильнее, думаю, Баринов не устанет повторять...
https://www.youtube.com/watch?v=6oQDhA25JIE