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Еськов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 14-м туре РПЛ

сегодня, 15:52

Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура РПЛ.

25 октября (пятница)

«Рубин» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

26 октября (суббота)

«Тамбов» - «Уфа»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).

«Ахмат» - «Арсенал»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» - «Сочи»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

27 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Зенит»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

«ЦСКА» - «Динамо»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» - «Спартак»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» - «Оренбург»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Ранее «Соккер.ру» составил сборную 13-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 857
сегодня в 20:01
Пофиг,кто кого будет судить! Всё равно число недовольных будет приблизительно равно числу удовлетворённых. Ведь до сих пор сообщество не решило:Кто из каких судей на какую команду работает.Некоторых обе стороны упрекают в пристрастии к друг-другу(или симпатиях),не говоря про третью сторону.
Великолепный
Великолепный
   381 / 857
сегодня в 19:45
Удачи Еськову.

Что бы после игры не было к нему вопросов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 19:43
Главное, шобы честно фсё было ;)
viv
viv
   101 / 857
сегодня в 19:34
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       258 / 857
    сегодня в 18:48
    Почему Гу(Е)ськов? Опять Гу(Е)ськов? (с) Из фильма "Гараж" ))
    112910415
    112910415
       29 / 857
    сегодня в 18:29
    ВАР нам в помощь, если что !
    cska1948
    cska1948
       88 / 857
    сегодня в 18:14
    Будут ли судейские скандалы в этом туре?
    ------------------
    Конечно будут! Ведь судьи ТЕ ЖЕ!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Питер Ман
       277 / 857
    сегодня в 17:52
    Кабинетный бой Федуна против Сухины это интригующе! Но локомотив просто сильнее, думаю, Баринов не устанет повторять...
    А что, если федун занес сухине???
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       238 / 857
    сегодня в 17:49
    Жиго дну 2 штуки в дерби всадил
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
       77 / 857
    сегодня в 17:47
    Какой косяк? У него контракт с газпромом, который он честно и добросовестно отрабатваает
    Питер Ман
    Питер Ман
       44 / 857
    сегодня в 17:41
    Кабинетный бой Федуна против Сухины это интригующе!
    Но локомотив просто сильнее, думаю, Баринов не устанет повторять...
    Сп62
    Сп62
       65 / 857
    сегодня в 17:32
    Еськов и Вилков два антиспартаковских рефери. Спартаку играть на три фронта. Локомотив, судья в поле и судья ВАР. Нужно три состава, а где их взять.
    Jake Sully
    Jake Sully
       50 / 857
    сегодня в 17:19
    любимая песня фидуна!

    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       263 / 857
    сегодня в 17:18
    Карася после матча Зенита с Ростовом отправить бы куда подальше. Очередь за Динамо. Косяк за косяком, а с него, как с гуся вода.
    Jake Sully
    Jake Sully
       50 / 857
    сегодня в 17:15
    чемоданы от фидуна уже подъехали... Еськов заряжен!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 857
    сегодня в 17:04
    гинер зашел с козырного Карася...
    andrefino13
    andrefino13
       280 / 857
    сегодня в 17:01
    Моллдежка Локомотива сделала Ювентус 2-1,по делу.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       13 / 857
    сегодня в 16:58
    Куда ни кинь везде птенцы Федуна.
    VAN ARM
    VAN ARM
       408 / 857
    сегодня в 16:56
    карася пора гнать !!!!!!!! гнилой судейка)))) бомжатский свисток
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       303 / 857
    сегодня в 16:53
    Карась пошёл за вторым чемоданом,от 75ра.Первый получил от миллера.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       303 / 857
    сегодня в 16:50
    Хана крыльям,инспектор матча из фарм клуба бакланов.
    ermak6848
    ermak6848
       126 / 857
    сегодня в 16:40
    без них то есть скандалоФФ ну никак...
    EAGinLE
    EAGinLE
       72 / 857
    сегодня в 16:33
    Пусть будет так.
    Против_всех
    Против_всех
       300 / 857
    сегодня в 16:29
    Как только додумались, зенит, без Еськова и Карася, на произвол судьбы, в Самару бросить? Порвут же Крылья карасьву в лохмотья))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       93 / 857
    сегодня в 16:15
    Сразу два столичных дерби в одном туре! Ух, классно) Победы ЦСКА и Локомотиву! Тедеска поймет, что Спартак это дно:)
    cska plus
    cska plus
       3 / 857
    сегодня в 16:08
    Снова федун подвёл безбородова к себе, с Палычем федуновские варианты врядли прокатят.
    ДАША Д
    ДАША Д
       407 / 857
    сегодня в 16:08
    Не повезло Еськову - будет виноват.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       19 / 857
    сегодня в 16:03
    Карасева с варом на коней, вар на народных. Это хорошо...
    Abris
    Abris
       194 / 857
    сегодня в 15:55
    Даже лампочкин не может уже свиньям помочь, что еськов.
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