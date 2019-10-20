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Федотов: « Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?»

сегодня, 14:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое удаление в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Я просто стоял, разнимал ребят, не давал им участвовать в конфликте. Подбежали ко мне ребята, взяли за грудки, а я за это получил карточку! Просто великолепно! Какая-то личная неприязнь этого арбитра к нам. Раньше он половину тренерского штаба нашего удалил, сейчас это снова повторяется. Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен? 

Напомним, что встречу обслуживал Василий Казарцев

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nikoladolgov
nikoladolgov
   148 / 881
сегодня в 15:04
Федотов ладно бутылкой не получил по башке ...
Когда пьяные болелы стали кидаться.
shlomo
shlomo
   300 / 881
сегодня в 14:57
Дааа.... такой футбол нам не нужен.....
cska plus
cska plus
   3 / 881
сегодня в 14:57
Наверное тёща арбитра родом из Оренбурга.
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