Федотов: « Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?»

Наставник «Оренбурга» прокомментировал свое удаление в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

Я просто стоял, разнимал ребят, не давал им участвовать в конфликте. Подбежали ко мне ребята, взяли за грудки, а я за это получил карточку! Просто великолепно! Какая-то личная неприязнь этого арбитра к нам. Раньше он половину тренерского штаба нашего удалил, сейчас это снова повторяется. Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?