Федотов: « Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?»

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое удаление в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
Я просто стоял, разнимал ребят, не давал им участвовать в конфликте. Подбежали ко мне ребята, взяли за грудки, а я за это получил карточку! Просто великолепно! Какая-то личная неприязнь этого арбитра к нам. Раньше он половину тренерского штаба нашего удалил, сейчас это снова повторяется. Трибуны всё видят, кому такой футбол нужен?
Напомним, что встречу обслуживал Василий Казарцев.
Когда пьяные болелы стали кидаться.
Когда пьяные болелы стали кидаться.