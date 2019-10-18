Апелляцию «Барселоны» по Дембеле отклонили, игрок пропустит два матча

сегодня, 22:45

Нападающий «Барселоны» не сможет принять участие в матчах Примеры против «Эйбара» (19 октября) и «Вальядолида» (30 октября).

В поединке 8-го тура чемпионата против «Севильи» (4:0) Усман получил красную карточку. После игры дисциплинарный комитет Ла Лиги вынес французу наказание в виде отстранения от ближайших двух матчей чемпионата Испании. После вынесения приговора «Барселона» подала апелляцию по упрощению наказания до 1-го матча, однако получила отказ.

Дембеле должен был пропустить Эль Классико, однако, матч «Барселоны» и" Реала", запланированный изначально на 26 октября, перенесен на неопределенный срок.