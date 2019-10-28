Ловрен про чемпионскую гонку: «„Ливерпуль“ привык играть под давлением»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ:
«Ливерпуль» с каждым годом становится умнее. Мы многое узнали о себе за последние сезоны.
«Ливерпуль» привык играть под давлением. Давайте не будем забегать вперед, говоря о чемпионской гонке. Месяцев через шесть или семь станет понятно, как закончится сезон. «Ливерпуль» двигается от матча к матчу. Это ключевой момент.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу «красных» над «Тоттенхэмом» в игре 10-го тура АПЛ.