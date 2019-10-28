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Ловрен про чемпионскую гонку: «„Ливерпуль“ привык играть под давлением»

сегодня, 18:00

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ:

«Ливерпуль» с каждым годом становится умнее. Мы многое узнали о себе за последние сезоны.

«Ливерпуль» привык играть под давлением. Давайте не будем забегать вперед, говоря о чемпионской гонке. Месяцев через шесть или семь станет понятно, как закончится сезон. «Ливерпуль» двигается от матча к матчу. Это ключевой момент.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу «красных» над «Тоттенхэмом» в игре 10-го тура АПЛ.

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Все комментарии
allemz
allemz
   58 / 865
сегодня в 18:36
Это хорошо, что топчику Ловрену уже дают играть, 10 ноября обязательно пригодится.
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 18:01
Ливерпуль в этом сезоне пролетит мимо чемпионства.
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