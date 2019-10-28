Роналду: «У нас с Месси было здоровое соперничество»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о многолетнем соперничестве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Наше противостояние в чемпионате Испании позволило нам прогрессировать. Играя за «Реал», я чувствовал это давление. Это было здоровое соперничество.
Напомним, что Роналду и Месси в очередной раз номинированы на получение «Золотого мяча». По данным итальянских СМИ, победитель уже известен. Отмечается, что награда достанется Роналду.
Да и Кусарес тоже...
Да и Кусарес тоже...
Это несерьезно)
Это несерьезно)