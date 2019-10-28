ГлавнаяНовости

Роналду: «У нас с Месси было здоровое соперничество»

сегодня, 18:39

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о многолетнем соперничестве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Наше противостояние в чемпионате Испании позволило нам прогрессировать. Играя за «Реал», я чувствовал это давление. Это было здоровое соперничество. 

Напомним, что Роналду и Месси в очередной раз номинированы на получение «Золотого мяча». По данным итальянских СМИ, победитель уже известен. Отмечается, что награда достанется Роналду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Когда увидел Месси, понял, что с ним мы выиграем всё»
Сегодня, 20:07 Комментарии0
Роналду: «Любимый гол? В ворота „Ювентуса“»
Сегодня, 19:56 Комментарии2
Депай: «Мбаппе - кошмар для всех защитников»
Сегодня, 19:53 Комментарии0
Рибери извинился за свое поведение в концовке матча с «Лацио»
Сегодня, 19:49 Комментарии1
МакБрайд: «Мбаппе следует перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 19:11 Комментарии5
Ван дер Варт: «Хочу увидеть Зийеха в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 18:56 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   161 / 871
сегодня в 20:07
В любом случае Месси сильнее!
Да и Кусарес тоже...
mangoх12
mangoх12
   30 / 871
сегодня в 20:06
Только вот Месси тебя даже за конкурента не считает)
Стеллс
Стеллс
   342 / 871
сегодня в 19:56
Он всё повторяет за Месси,а это несолидно по крайней мере.Месси же недавно говорил про это и он туда же.А правда в том,что за всё время голосований по лучшему игроку,он ни разу не включал Месси даже в тройку,Месси его поставил вторым в этом году.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   254 / 871
сегодня в 19:48
Соперники Роналду были Педро,Тельо,Куэнка,Суарес итд а не Месси.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   95 / 871
сегодня в 19:02
О каком соперничестве пищит марокканская давалка? Два кабинетных золота за девять лет против шести титулов Барсы выигранных за явным преимуществом. Позорные унижения в класико 0-5, 0-4, 0-3, причём два из них домашние и ни одной крупной победы над прославленной каталонской командой. Половина чемпионатов проиграна к январю. В 13-м году отставание от Барсы без тренера - 15 очков и 0 трофеев (при этом португалка насocала в кабинетах ЗМ), было ещё и -17 в последнем кристнкином сезоне. Никогда ещё реал в сравнении с Барсой не был таким жалким и беспомощным как в эпоху португальской плаксы и никакие купленные пересом ЗМ и ЛЧ не перечеркнут девять сезонов позора и унижений...
Gelious
Gelious
   199 / 871
сегодня в 19:00
Как же ты поджигаешь сектантов, Роналду Так держать. А противостояние и правда легендарным вышло. Два достойных футболиста.
d_fincher
d_fincher ответил da da da
   21 / 871
сегодня в 18:57
не было никого соперничества,из 5 ЗМ Роналду 3 откровенно левых,к тому же не тянет он как игрок на 5 ЗМ физически и природно.
    da da da
    da da da
       325 / 871
    сегодня в 18:56
    не было никого соперничества,из 5 ЗМ Роналду 3 откровенно левых,к тому же не тянет он как игрок на 5 ЗМ физически и природно.
    juvenale
    juvenale ответил allemz
       17 / 871
    сегодня в 18:56
    Их соперничество - слезы Роналду и рекорды Месси.
    вот зачем себя так позорить.....если уж про рекорды заговорил,то Месси до Роналду,как до луны,что в сборной,что в клубе
    juvenale
    juvenale
       17 / 871
    сегодня в 18:55
    гном бродит где-то позади...под ногами путается
    AMaaa_777
    AMaaa_777 ответил fanliverpoolfan 2
       127 / 871
    сегодня в 18:51
    Это нонсенс!
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       127 / 871
    сегодня в 18:50
    Как бы я не любил Рауля, Криш это лучший игрок за всю историю Реала! Месси тоже самое в Барселоне!
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       37 / 871
    сегодня в 18:49
    Да месси тебя знатно унижал
    Killofwrath
    Killofwrath
       580 / 871
    сегодня в 18:46
    Она не может достаться Роналду)
    Это несерьезно)
    allemz
    allemz
       51 / 871
    сегодня в 18:44
    Их соперничество - слезы Роналду и рекорды Месси.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100