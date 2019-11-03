ГлавнаяНовости

«Торпедо» не оступилось в матче со «СКА-Хабаровск»

03 ноября 2019, 21:29
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 21-го тура ФНЛ. Москвичи лидируют в чемпионате, набрав 50 очков. «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице (31 балл).

«Торпедо» - «СКА-Хабаровск» 2:1 (1:0)

Голы: Божин 45+1, Сергеев 53 - Гаджимурадов 63

«Торпедо»: Кеняйкин, Шустиков, Самсонов, Шоркин, Божин, Галоян (Елисеев 67), Магаль, Лях (Шишкин 73), Рязанцев, Сергеев (Татаринов 90), Лебеденко (Калугин 77)  

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Матвийчук, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири, Гаджимурадов, Сато (Кацаев 46 (Оанча 78)), Малеев (Кузьмичев 64), Камилов, Брагин (Базелюк 46)

Предупреждения: Шоркин 31, Рязанцев 49, Эльмурзаев 60, Мищенко 60, Лебеденко 69, Гаджимурадов 70, Елисеев 85, Гаджимурадов 90

Удаление: Гаджимурадов 90

Напомним, что недавно «Торпедо» оформило путевку в четвертьфинал Кубка России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов
Сегодня, 00:03 Комментарии15
«Урал» и «Ахмат» не смогли размочить счет в матче
Вчера, 21:22 Комментарии26
Победа «Краснодара» и первое очко ЦСКА. Итоги 4-го тура Лиги Европы
Вчера, 01:30 Комментарии5
«Боруссия М» обыграла «Рому»
Вчера, 00:59 ВидеоКомментарии10
«Рейнджерс» оказался сильнее «Порту»
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии8
ЦСКА не смог обыграть «Ференцварош», Набабкин получил красную карточку
Вчера, 00:55 Комментарии263
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Accinit
Accinit
04 ноября в 01:57
Торпедо с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
03 ноября в 22:35
Обидно будет и команде и тренерскому штабу , если руководство примет решение не участвовать в РПЛ.
А ведь хорошо оторвались!!!
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 946
03 ноября в 22:27
Хорошо идут
drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 22:12
Так продолжать!!!!!
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 22:08
Ещё с одной победой Игнашевича!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 22:08
Играют выигрывают, а денег на РПЛ может и не хватить.
BCB
BCB
   63 / 946
03 ноября в 21:47
Молодцы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100