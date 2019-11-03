«Торпедо» не оступилось в матче со «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 21-го тура ФНЛ. Москвичи лидируют в чемпионате, набрав 50 очков. «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице (31 балл).
«Торпедо» - «СКА-Хабаровск» 2:1 (1:0)
Голы: Божин 45+1, Сергеев 53 - Гаджимурадов 63
«Торпедо»: Кеняйкин, Шустиков, Самсонов, Шоркин, Божин, Галоян (Елисеев 67), Магаль, Лях (Шишкин 73), Рязанцев, Сергеев (Татаринов 90), Лебеденко (Калугин 77)
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Матвийчук, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири, Гаджимурадов, Сато (Кацаев 46 (Оанча 78)), Малеев (Кузьмичев 64), Камилов, Брагин (Базелюк 46)
Предупреждения: Шоркин 31, Рязанцев 49, Эльмурзаев 60, Мищенко 60, Лебеденко 69, Гаджимурадов 70, Елисеев 85, Гаджимурадов 90
Удаление: Гаджимурадов 90
Напомним, что недавно «Торпедо» оформило путевку в четвертьфинал Кубка России.
А ведь хорошо оторвались!!!
А ведь хорошо оторвались!!!