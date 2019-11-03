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«Ницца» обыграла «Реймс» на своем поле

03 ноября 2019, 21:03
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 0Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

«Ницца» победила «Реймс» на домашней арене в матче 12-го тура чемпионата Франции. «Орлята» занимают 12-е место в турнирной таблице (16 очков). «Реймс» расположился на седьмом месте (18 баллов).

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» - «Реймс» 2:0 (2:0)
Голы: Сиприен 32, Эрей 41

«Ницца»: Бенитес, Эрей (Бюрнер 65), Данте, Сарр, Сиприен, Атал, Лис-Мелу, Данило, Коли, Ганаго (Дольберг 74), Клод Морис
Главный тренер: Виейра Патрик.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Ромао (Мунетси 60), Шавалерен, Кафаро (Кутеса 75), Уден (Нкада 70), Думбия, Диа
Главный тренер: Гуйон Давид.

Предупреждения: Атал 16, Думбия 26, Думбия 26, Ромао 33

Удаление: Думбия 26

Напомним, что 12-й тур чемпионата Франции начался с сенсации – в пятничном матче «Дижон» обыграл «Пари Сен-Жермен».

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Stilannt
Stilannt
04 ноября в 02:53
Ниццу с победой!
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