«Ницца» обыграла «Реймс» на своем поле

«Ницца» победила «Реймс» на домашней арене в матче 12-го тура чемпионата Франции. «Орлята» занимают 12-е место в турнирной таблице (16 очков). «Реймс» расположился на седьмом месте (18 баллов).
Ницца, стадион Альянс Ривьера
«Ницца» - «Реймс» 2:0 (2:0)
Голы: Сиприен 32, Эрей 41
«Ницца»: Бенитес, Эрей (Бюрнер 65), Данте, Сарр, Сиприен, Атал, Лис-Мелу, Данило, Коли, Ганаго (Дольберг 74), Клод Морис
Главный тренер: Виейра Патрик.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Ромао (Мунетси 60), Шавалерен, Кафаро (Кутеса 75), Уден (Нкада 70), Думбия, Диа
Главный тренер: Гуйон Давид.
Предупреждения: Атал 16, Думбия 26, Думбия 26, Ромао 33
Удаление: Думбия 26
Напомним, что 12-й тур чемпионата Франции начался с сенсации – в пятничном матче «Дижон» обыграл «Пари Сен-Жермен».