«Бордо» не допустил осечки в игре с «Нантом»

«Бордо» обыграл «Нант» в матче 12-го тура чемпионата Франции. «Жирондинцы» (18 баллов) находятся на седьмом месте в таблице, «канарейки» (19 очков) - третьи.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Нант» 2:0 (1:0)
Голы: Камано 37, Хванг 57
«Бордо»: Костиль, Мешер (Йованович 64), Косьельни, Пабло Кастро, Камано, Отавио, Тчуаэми (Майя 84), Бенито, Хванг, Де Превиль (Башич 74), Бриан
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Нант»: Ляфон, Басила, Жиротто, Паллуа, Мутуссами, Туре, Абид (Бамба 61), Блас (Бенавенте 70), Луза, Саймон, Юан (Кулибали 76)
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.
Предупреждения: Тчуаэми 6, Паллуа 8, Туре 23, Мешер 56, Де Превиль 68, Жиротто 72, Йованович 84
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