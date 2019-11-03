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«Химки» в меньшинстве одержали победу над «Текстильщиком»

03 ноября 2019, 19:05
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 1Логотип футбольный клуб Текстильщик (Иваново)ТекстильщикМатч завершен

«Химки» обыграли «Текстильщик» в матче 21-го тура ФНЛ. Подмосковная команда (46 очков) занимает второе место в таблице, ивановцы (14 баллов) - предпоследние.

«Химки» - «Текстильщик» 2:1 (1:0)
Голы: Радченко 23 (автогол), Кухарчук 53 - Юрченко 81

«Химки»: Генералов, Гапон, Филин, Данилкин, Тихий, Трошечкин (Нетфуллин 55), Мендель, Кухарчук (Скворцов 64), Алиев (Умаев 29), Полярус (Корян 46), Конате (Барков 46)

«Текстильщик»: Смирнов, Чибиров (Юрченко 75), Фомин, Макушкин, Шилов, Батов (Щаницин 81), Мухаметзянов (Солодков 69), Сиротов, Горюшкин, Радченко, Попов (Гайдуков 56)

Предупреждения: Алиев 15, Попов 19, Трошечкин 20, Мухаметзянов 42, Скворцов 79, Смирнов 90+3, Генералов 90+7

Удаление: Нетфуллин 57

Ранее конкурент «Химок» волгоградский «Ротор» одержал победу над «Енисеем».

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