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«Вильярреал» и «Атлетик» не сумели забить друг другу

03 ноября 2019, 17:50
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«Вильярреал» и «Атлетик» разошлись нулевой ничьей. «Желтая субмарина» (18 баллов) занимает седьмое место в таблице, баскский клуб (17 очков) - восьмой.

Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика

«Вильярреал» - «Атлетик» 0:0

«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья, Иборра, Морено, Замбо Ангисса (Онтиверос 80), Касорла, Гомес (Чуквуэзе 63), Токо Экамби (Бакка 68)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

«Атлетик»: Симон, Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сан Хосе (Весга 66), Дани Гарсия, Гарсия, Муньяин (Ларрасабаль 86), Гомес (Кордоба 74), Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Иборра 60, Онтиверос 90+3

Ранее «Реал» потерял очки в игре с «Бетисом».

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   331 / 946
03 ноября в 20:51
Потери за потерей в Примере).
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
03 ноября в 20:50
Обе крепкие команды и были достойны друг друга.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
03 ноября в 20:37
почему на первом месте жертва сексуального насилия ?
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 17:55
Не стали друг другу нервы портить. Мирно решили вопрос.
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