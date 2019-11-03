«Вильярреал» и «Атлетик» не сумели забить друг другу

«Вильярреал» и «Атлетик» разошлись нулевой ничьей. «Желтая субмарина» (18 баллов) занимает седьмое место в таблице, баскский клуб (17 очков) - восьмой.
Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика
«Вильярреал» - «Атлетик» 0:0
«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья, Иборра, Морено, Замбо Ангисса (Онтиверос 80), Касорла, Гомес (Чуквуэзе 63), Токо Экамби (Бакка 68)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Атлетик»: Симон, Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сан Хосе (Весга 66), Дани Гарсия, Гарсия, Муньяин (Ларрасабаль 86), Гомес (Кордоба 74), Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Иборра 60, Онтиверос 90+3
Ранее «Реал» потерял очки в игре с «Бетисом».