«Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в игре с «Ростовом»

«Ростов» не удержал победу над «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России.
«Ростов» (30 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Краснодар» (29 очков) - четвертый.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Ростов» 2:2 (0:2)
Голы: Игнатьев 90+3, Спайич 90+5 - Ионов 34, Ионов 41
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вильена, Олссон (Уткин 46), Сулейманов , Мануэл Фернандеш (Намли 72), Ари, Берг (Игнатьев 75)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян (Саплинов 79), Еременко, Попов (Зайнутдинов 68), Глебов (Сигурдссон 86), Хаджикадунич, Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Попов 53, Еременко 57, Чистяков 63, Зайнутдинов 77
Судья: Еськов Алексей.
Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА.
«… Паниковский всех вас купит и продаст, Потом опять продаст, Но уже дороже…»
«… Паниковский всех вас купит и продаст, Потом опять продаст, Но уже дороже…»
Всем молчать.
Однозначно договорняк.
Соседи поделили очки, чтоб на в следующем году дальше помогать.
Всем молчать.
Однозначно договорняк.
Соседи поделили очки, чтоб на в следующем году дальше помогать.
Я бы поверил во влияние букмекеров. Наблюдаю как нагнетается обстановка вокруг какой то игры. Специалисты, сми, результаты ну все за то что команда в провале, травмированные, под тренером земля дымится. И вдруг бац. хромая утка становится прекрасным лебедем. Примеры: Оренбург три победы подряд, про него уж все забыли. Тамбов, тренер ушел, игроков во время чемпа разобрали и вдруг две победы подряд. Спартак пять поражений, хоронили всем миром, когда на поражение ставили даже слепые бабки из якутиии.
Причем все идет по какой то карусели. Разрыв между последним местом и седьмым шесть очков. В пятёрке лидеров ноздря в ноздрю.
Но если в Америке мафия плотно работала с тотализатором, а что мешает в нашем современном обществе найтись команде профессионалов.
А разговоры про чемоданчики Гинера, ресурсы федуна, давление газпрома. Это детский сад, штаны на лямках. здесь уже правят профессионалы, они шума не не любят.
Не удивлюсь если сочи с последнего места сотворит пару побед, а спартак глотнувший воздуха с тедеско, вдруг оступится середняку на радость спартаковским ветеранам.
Я бы поверил во влияние букмекеров. Наблюдаю как нагнетается обстановка вокруг какой то игры. Специалисты, сми, результаты ну все за то что команда в провале, травмированные, под тренером земля дымится. И вдруг бац. хромая утка становится прекрасным лебедем. Примеры: Оренбург три победы подряд, про него уж все забыли. Тамбов, тренер ушел, игроков во время чемпа разобрали и вдруг две победы подряд. Спартак пять поражений, хоронили всем миром, когда на поражение ставили даже слепые бабки из якутиии.
Причем все идет по какой то карусели. Разрыв между последним местом и седьмым шесть очков. В пятёрке лидеров ноздря в ноздрю.
Но если в Америке мафия плотно работала с тотализатором, а что мешает в нашем современном обществе найтись команде профессионалов.
А разговоры про чемоданчики Гинера, ресурсы федуна, давление газпрома. Это детский сад, штаны на лямках. здесь уже правят профессионалы, они шума не не любят.
Не удивлюсь если сочи с последнего места сотворит пару побед, а спартак глотнувший воздуха с тедеско, вдруг оступится середняку на радость спартаковским ветеранам.
Закусывать надо!
Закусывать надо!
Ростов наверное только сегодня понял что играть надо до свистка судьи!
Ростов наверное только сегодня понял что играть надо до свистка судьи!