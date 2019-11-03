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«Краснодар» на последних минутах ушел от поражения в игре с «Ростовом»

03 ноября 2019, 18:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» не удержал победу над «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Ростов» (30 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Краснодар» (29 очков) - четвертый.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Ростов» 2:2 (0:2)
Голы: Игнатьев 90+3, Спайич 90+5 - Ионов 34, Ионов 41

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вильена, Олссон (Уткин 46), Сулейманов , Мануэл Фернандеш (Намли 72), Ари, Берг (Игнатьев 75)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян (Саплинов 79), Еременко, Попов (Зайнутдинов 68), Глебов (Сигурдссон 86), Хаджикадунич, Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Попов 53, Еременко 57, Чистяков 63, Зайнутдинов 77

Судья: Еськов Алексей.

Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
kоrn3512.
kоrn3512. ответил bosun
   309 / 946
05 ноября в 23:29
Ты че такой примитив стал? Раньше повеселей был. А,, обо....?? Ну а дальше сам знаешь))
bosun
bosun ответил kоrn3512.
   541 / 946
04 ноября в 21:06
Поп-корн, свиньям сегодня Арсенал накозырял) 4 очка от зоны вылета. Совсем скоро - здравствуй ФНЛ))
viv
viv
   126 / 946
04 ноября в 11:41
Валера слил кубок России .....что бы обыграть Краснодар....зря только сливал.....
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
04 ноября в 11:37
Ничья в пользу конкурентов. Хороший результат.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
   510 / 946
04 ноября в 10:51
вы мне вот скажите было вне игры с первым голом Краснодара или нет а то даже вар не показали в эфире))
Т34
Т34 ответил Создатель кошмаров
   27 / 946
04 ноября в 08:33
Да вы просто дурачьё! За сим я прекращаю данный абсурдный разговор с неадекватном с берегов Невы!))) выдохните газ и дышите кислородом! Выздоравливайте!
Дышать кислородом им противопоказано. Организмы отвыкли.
OLESOCC
OLESOCC ответил Акмаль Салихов
   183 / 946
04 ноября в 07:58
Краснодар красопупкинсы!
Просто отскочили - повезло. Первый гол вне игры. Не честно!.
Mangur
Mangur
   474 / 946
04 ноября в 07:06
Без комментариев
maldalik
maldalik
   592 / 946
04 ноября в 06:48
Первый тайм был огонь, а во втором возникло ощущение что Ростов не хочет выигрывать этот матч, уж больно старательно они пороли свои контратаки, что б не дай бог по воротам не ударить. Саплинов прорвался постоял подумал( заметьте несколько секунд простоял и никто из защитников Краснодара к нему не бежал) и отдал пас в никуда.
el777
el777
04 ноября в 05:26
СаплИноф (79мин)=убил Ростов. Оч неудачные замены Карпина.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил морозз
   69 / 946
04 ноября в 01:42
Хорошая игра, непредсказуемая и жёсткая...совершенно не похожая на питерское болото, в котором бомжи с помощью судей добились такой желанной для них ничьи! Ростов наверное только сегодня понял что играть надо до свистка судьи!
валераверим.
«… Паниковский всех вас купит и продаст, Потом опять продаст, Но уже дороже…»
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
04 ноября в 01:35
Так.
Всем молчать.
Однозначно договорняк.
Соседи поделили очки, чтоб на в следующем году дальше помогать.
Акмаль Салихов
Акмаль Салихов
04 ноября в 00:29
Краснодар красопупкинсы!
Физручини
Физручини
   372 / 946
04 ноября в 00:14
Знатная заруба была
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Риелтор с берегов Невы
   122 / 946
03 ноября в 23:04
Да вы просто дурачьё! За сим я прекращаю данный абсурдный разговор с неадекватном с берегов Невы!))) выдохните газ и дышите кислородом! Выздоравливайте!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Создатель кошмаров
   398 / 946
03 ноября в 23:01
Рекомендую за собой следить и не оскорблять незнакомых людей - все близкие пострадать могут из-за несдержанности бомженка
А вы про унижение газпромовских кабинетов так сдержанно, толерантно написали. Главное кратко, я ещё подумал близких поехали прятать.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Даниил Корохов
   398 / 946
03 ноября в 22:47
Состав иной, автобус тот же, ну очевидно же, что Карпин пожертвовал чемпионатом... ради чего? За ответом к бомжам пожалуйте, они больше всех тут знают!!!
Я бы согласился, что некоторые результаты странные. Но не вижу не руку Москвы, ни ресурса Питера.
Я бы поверил во влияние букмекеров. Наблюдаю как нагнетается обстановка вокруг какой то игры. Специалисты, сми, результаты ну все за то что команда в провале, травмированные, под тренером земля дымится. И вдруг бац. хромая утка становится прекрасным лебедем. Примеры: Оренбург три победы подряд, про него уж все забыли. Тамбов, тренер ушел, игроков во время чемпа разобрали и вдруг две победы подряд. Спартак пять поражений, хоронили всем миром, когда на поражение ставили даже слепые бабки из якутиии.
Причем все идет по какой то карусели. Разрыв между последним местом и седьмым шесть очков. В пятёрке лидеров ноздря в ноздрю.
Но если в Америке мафия плотно работала с тотализатором, а что мешает в нашем современном обществе найтись команде профессионалов.
А разговоры про чемоданчики Гинера, ресурсы федуна, давление газпрома. Это детский сад, штаны на лямках. здесь уже правят профессионалы, они шума не не любят.
Не удивлюсь если сочи с последнего места сотворит пару побед, а спартак глотнувший воздуха с тедеско, вдруг оступится середняку на радость спартаковским ветеранам.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Риелтор с берегов Невы
   122 / 946
03 ноября в 22:47
Рекомендую за собой следить и не оскорблять незнакомых людей - все близкие пострадать могут из-за несдержанности бомженка
Bullкин
Bullкин
   506 / 946
03 ноября в 22:45
Классный футбол, на который приятно смотреть. Это не бомжкабинет с купленными судьями, от которого плеваться хочется.
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
03 ноября в 22:42
Хорошая игра! Спасибо обеим командам!!!
Гавроша
Гавроша ответил Ice van Reed
   46 / 946
03 ноября в 22:31
Скорее у Галицкого все купили, ибо кто системе не подчиняется, того выкупают с потрохами!!! Хочешь или нет!!!
А нельзя поподробней? Кто, чего и за сколько у него купил?
Гавроша
Гавроша ответил Ice van Reed
   46 / 946
03 ноября в 22:19
Скорее у Галицкого все купили, ибо кто системе не подчиняется, того выкупают с потрохами!!! Хочешь или нет!!!
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Создатель кошмаров
       398 / 946
    03 ноября в 22:18
    Все шло по плану Валеры, пока не позвонили, велели сделать ничью в интересах бомж клуба...((( как же печально смотреть чемпионат, результат которого известен, и итог был установлен не в бескомпромиссной борьбе на поле, в в унижении газпромовских кабинетов!!!
    Зенита и близко нету, а тебе все мерещется его присутствие
    Закусывать надо!
    морозз
    морозз
       41 / 946
    03 ноября в 22:14
    Хорошая игра, непредсказуемая и жёсткая...совершенно не похожая на питерское болото, в котором бомжи с помощью судей добились такой желанной для них ничьи!
    Ростов наверное только сегодня понял что играть надо до свистка судьи!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 946
    03 ноября в 22:00
    Ничья на руку Зениту...
    kts
    kts ответил d_fincher
       62 / 946
    03 ноября в 21:45
    И показали отличный матч
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Создатель кошмаров
       61 / 946
    03 ноября в 21:31
    Все шло по плану Валеры, пока не позвонили, велели сделать ничью в интересах бомж клуба...((( как же печально смотреть чемпионат, результат которого известен, и итог был установлен не в бескомпромиссной борьбе на поле, в в унижении газпромовских кабинетов!!!
    узнаю карпинский Спартак в лице Ростова,а именно полное рапси***во на последних минутах будучи уверенными в победе))) не надо искать какие то звонки,все просто)))
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
       122 / 946
    03 ноября в 21:29
    Все шло по плану Валеры, пока не позвонили, велели сделать ничью в интересах бомж клуба...((( как же печально смотреть чемпионат, результат которого известен, и итог был установлен не в бескомпромиссной борьбе на поле, в в унижении газпромовских кабинетов!!!
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
       396 / 946
    03 ноября в 21:27
    кто в теме, поймет
    Нури Нуриев
    Нури Нуриев
       507 / 946
    03 ноября в 21:19
    Ох видеть бы физию Карпухи , когда он сочно отъел вторую игру подряд со своим колхозом )
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