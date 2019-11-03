Очередной гол Варди принес «Лестеру» третью победу подряд

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в игре 11-го тура АПЛ. «Лисы» (23 очка) занимают третье место в таблице, «орлы» (15 баллов) - девятые.
Лондон, стадион Селхарст Парк
«Кристал Пэлас» - «Лестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Союнчу 57, Варди 88
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, МакАртур (МакКарти 78), Куяте (Майер 74), Миливоевич, Шлупп, Заха, Айю (Бентеке 78)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 74), Тилеманс, Мэддисон (Прат 90+1), Барнс (Морган 85), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Эванс 48, Шлупп 54, Томкинс 63, Союнчу 81
В предыдущем туре «Лестер» отправил в ворота «Саутгемптона» девять безответных мячей.
И это в условиях, когда Роджерс точно будет знать, что много денег ему не дадут. Например, этим летом "Арсенал", как и обещал, потратил только 50 миллионов (а оплату трансфера Пепе повесил на следующие периоды, значит, там будет еще меньше денег)
И это в условиях, когда Роджерс точно будет знать, что много денег ему не дадут. Например, этим летом "Арсенал", как и обещал, потратил только 50 миллионов (а оплату трансфера Пепе повесил на следующие периоды, значит, там будет еще меньше денег)
Гол Союнчу принес Лэстеру очередные 3 очка. Варди просто забил еще один гол в конце.
Гол Союнчу принес Лэстеру очередные 3 очка. Варди просто забил еще один гол в конце.
И заодно с победой Леванте тебя и 500 голом с липовой пенки Месси)
И заодно с победой Леванте тебя и 500 голом с липовой пенки Месси)
Спасибо Кроенке за еще один проваленный сезон. Волшебное на всю голову руководство. Еще Моура не хватает, чтобы еще один сезон провалить сразу))
Ну а "Лестеру" огромная уважуха, Роджерс выжимает максимум из ребят. И молодежь неплохая, если не растащат, будет надолго хорошая команда.
Спасибо Кроенке за еще один проваленный сезон. Волшебное на всю голову руководство. Еще Моура не хватает, чтобы еще один сезон провалить сразу))
Ну а "Лестеру" огромная уважуха, Роджерс выжимает максимум из ребят. И молодежь неплохая, если не растащат, будет надолго хорошая команда.