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Очередной гол Варди принес «Лестеру» третью победу подряд

03 ноября 2019, 18:54
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в игре 11-го тура АПЛ. «Лисы» (23 очка) занимают третье место в таблице, «орлы» (15 баллов) - девятые.

Лондон, стадион Селхарст Парк

«Кристал Пэлас» - «Лестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Союнчу 57, Варди 88

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, МакАртур (МакКарти 78), Куяте (Майер 74), Миливоевич, Шлупп, Заха, Айю (Бентеке 78)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй 74), Тилеманс, Мэддисон (Прат 90+1), Барнс (Морган 85), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Эванс 48, Шлупп 54, Томкинс 63, Союнчу 81

В предыдущем туре «Лестер» отправил в ворота «Саутгемптона» девять безответных мячей.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   342 / 946
04 ноября в 07:08
Лестер-исключение из правил.
zotbet
zotbet
   334 / 946
04 ноября в 01:21
самое главное что на ноль сыграли
Физручини
Физручини
   372 / 946
04 ноября в 00:15
Варди, ты нас так больше пугай
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Dudikoff
   25 / 946
03 ноября в 22:59
Кстати, думаю Роджерс подошел бы Арсеналу. Без шуток. Его команды играют в интересный футбол. В Ливерпуле у него не получилось лишь потому, что за него решали кого покупать и кого продавать.
Без шуток, а какой смысл сейчас Роджерсу идти в "Арсенал"? В команде только нападающие и АПЗ и есть, вся защита посредственная и не особо перспективная (один Тирни, остальные уже давно класс не повышают), центра поля нет (один Торрейра), игроки, от которых надо избавляться, ибо они сидят на толстых зарплатах, но с ними все уже ясно (Озил, Джака Беллерин).

И это в условиях, когда Роджерс точно будет знать, что много денег ему не дадут. Например, этим летом "Арсенал", как и обещал, потратил только 50 миллионов (а оплату трансфера Пепе повесил на следующие периоды, значит, там будет еще меньше денег)
Dudikoff
Dudikoff ответил Так Себе Аналитик
   564 / 946
03 ноября в 22:11
Круть, "Арсенал" теперь в 6 очках от ЛЧ, через тур в 9 будет ("Лестер" - "Арсенал"). Спасибо Кроенке за еще один проваленный сезон. Волшебное на всю голову руководство. Еще Моура не хватает, чтобы еще один сезон провалить сразу)) Ну а "Лестеру" огромная уважуха, Роджерс выжимает максимум из ребят. И молодежь неплохая, если не растащат, будет надолго хорошая команда.
Кстати, думаю Роджерс подошел бы Арсеналу. Без шуток. Его команды играют в интересный футбол. В Ливерпуле у него не получилось лишь потому, что за него решали кого покупать и кого продавать.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   170 / 946
03 ноября в 22:07
Не то что мой Арсенал.
shlifen
shlifen
   239 / 946
03 ноября в 21:35
Ещё помню как в год чемпионства Лестера народ говорил что Варди - игрок одного сезона =))) Так то очень хороший и стабильный нападающий который мячей по 15+ в сезоне кладет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
03 ноября в 21:00
Молодец, парень...
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   128 / 946
03 ноября в 20:50
Круть, "Арсенал" теперь в 6 очках от ЛЧ, через тур в 9 будет ("Лестер" - "Арсенал"). Спасибо Кроенке за еще один проваленный сезон. Волшебное на всю голову руководство. Еще Моура не хватает, чтобы еще один сезон провалить сразу)) Ну а "Лестеру" огромная уважуха, Роджерс выжимает максимум из ребят. И молодежь неплохая, если не растащат, будет надолго хорошая команда.
Мавр не проваливает первые сезоны. Никогда. В основном третьи. Но согласись, для Арсенала, два года трофеев стоят того, чтобы чуть потерпеть потом один фиговый год. Это ж не десять лет все таки
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 20:23
Раскочегарились!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
03 ноября в 20:04
как же меня Уфа калит...
Землянин
Землянин
   58 / 946
03 ноября в 20:02
Красавцы!!!)))
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
03 ноября в 19:58
Красота, за третье с Челси бодаться будут, а Варди как всегда крут
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 946
03 ноября в 19:56
забивной
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   505 / 946
03 ноября в 19:51
Мой любимый форвард в АПЛ.
нечитайло
нечитайло
   701 / 946
03 ноября в 19:51
Молодчики
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
03 ноября в 19:50
не позорьтесь.
Гол Союнчу принес Лэстеру очередные 3 очка. Варди просто забил еще один гол в конце.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   364 / 946
03 ноября в 19:46
Хорошо.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил h8you
   81 / 946
03 ноября в 19:43
    h8you
    h8you ответил fanliverpoolfan 2
       39 / 946
    03 ноября в 19:41
    Красавцы Лисы войдут в четверку
    если бы судьи не тащили мешок,выиграли бы чемп
    Foxes
    Foxes
       516 / 946
    03 ноября в 19:40
    Молодцы Лисы!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       150 / 946
    03 ноября в 19:37
    Роджерс молодец, поставил игру лисам
    КЭТиК
    КЭТиК
       241 / 946
    03 ноября в 19:27
    Похоже Лестер опять претендует на многое.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Брулин
       5 / 946
    03 ноября в 19:21
    Смех смехом, но это Центральный матч тура...учитывая места команд перед началом тура. 3я и 6я команда.
    Это всё что нужно знать об уровне бей-беги. Аха-ха)
    И заодно с победой Леванте тебя и 500 голом с липовой пенки Месси)
    Брулин
    Брулин
       100 / 946
    03 ноября в 19:17
    Смех смехом, но это Центральный матч тура...учитывая места команд перед началом тура. 3я и 6я команда.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
       81 / 946
    03 ноября в 19:16
    В твоих снах
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
       5 / 946
    03 ноября в 19:12
    А если бы не судейка мерзкий, то и сквозеров бы поимели на гейфилде.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       31 / 946
    03 ноября в 19:09
    Главное на 0 отыграли, атака есть, тренер есть, можно побороться за 3-е место.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       25 / 946
    03 ноября в 19:09
    Круть, "Арсенал" теперь в 6 очках от ЛЧ, через тур в 9 будет ("Лестер" - "Арсенал").

    Спасибо Кроенке за еще один проваленный сезон. Волшебное на всю голову руководство. Еще Моура не хватает, чтобы еще один сезон провалить сразу))

    Ну а "Лестеру" огромная уважуха, Роджерс выжимает максимум из ребят. И молодежь неплохая, если не растащат, будет надолго хорошая команда.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 946
    03 ноября в 19:07
    Красавцы Лисы войдут в четверку
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