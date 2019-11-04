Тедеско: «У Кутепова травма задней поверхности бедра»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал повреждение защитника «красно-белых» в игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом»:

Перед игрой врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, что у него есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра.



Джано же сыграл хорошо, раздавал пасы, хорошо действовал в позиционных атаках. Он давно не играл, возможно, ему нужно набирать игровой ритм. Все игроки начали работать с нуля – если ты хорошо работаешь на тренировках, то получишь шанс.