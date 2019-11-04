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Тедеско: «У Кутепова травма задней поверхности бедра»

04 ноября 2019, 21:50
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал повреждение защитника «красно-белых» Ильи Кутепова в игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом»:

Перед игрой врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, что у него есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра. 

Джано же сыграл хорошо, раздавал пасы, хорошо действовал в позиционных атаках. Он давно не играл, возможно, ему нужно набирать игровой ритм. Все игроки начали работать с нуля – если ты хорошо работаешь на тренировках, то получишь шанс.

Ранее Тедеско заявил, что вместо Кутепова хотел выпустить полузащитника «красно-белых» Алекса Крала, но не смог этого сделать из-за лимита на легионеров.

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Все комментарии
blitz
blitz
   478 / 946
05 ноября в 09:28
Кутепов это потеря, здоровья парню, без него могут вылететь в пердив.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 07:49
Обидно, только начало получаться.
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
04 ноября в 23:24
здоровья
Action
Action
   641 / 946
04 ноября в 22:34
63 порвал)
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 22:32
Тедеско: спартак уже на десятом месте осталось чуток.
ABir
ABir
   220 / 946
04 ноября в 22:04
Здоровья Кутепов!
Lazurny
Lazurny
   339 / 946
04 ноября в 22:04
Здоровья!
drug01
drug01
   124 / 946
04 ноября в 22:03
У Спартака все трудности впереди!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 21:58
Жаль Кутю, пусть поправляется. Предстоит серьезная борьба против вылета в ФНЛ, и он будет нужен команде)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
04 ноября в 21:53
Илюха понял, что начинается полоса позора и слинял в лазарет
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