Тедеско: «„Арсенал“ сыграл умно и заслуженно победил»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» в игре 15-го тура РПЛ от тульского «Арсенала:»

Мы не заслужили победу сегодня, первый там в нашем исполнении был плохой. Мы плохо играли, как с мячом, так и без. Просто пропустили. Соперник с мячом был лучше. В перерыве мы проанализировали ситуацию и во втором тайме играли лучше. Соперник играл умно и не дал нам победить.