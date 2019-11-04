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Тедеско: «„Арсенал“ сыграл умно и заслуженно победил»

04 ноября 2019, 21:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение «красно-белых» в игре 15-го тура РПЛ от тульского «Арсенала:»

Мы не заслужили победу сегодня, первый там в нашем исполнении был плохой. Мы плохо играли, как с мячом, так и без. Просто пропустили. Соперник с мячом был лучше. В перерыве мы проанализировали ситуацию и во втором тайме играли лучше. Соперник играл умно и не дал нам победить.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   688 / 946
05 ноября в 05:42
Тедеско пора!
grafff
grafff
   761 / 946
05 ноября в 05:22
Да уж, ничего не поменялось
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 00:31
ФИЗРУК.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
04 ноября в 23:26
Три матча тедеско ехал на багаже кононова, но сегодня он решил привнести свое. С почином!
Зидан 1972
Зидан 1972
   482 / 946
04 ноября в 22:54
удачи тебе!
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 22:38
Тедеско: Арсенал сыграл умно, мы сыграли тупо! Молодец! Признаёт свои ошибки. Значит должен исправиться.
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 22:34
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    04 ноября в 22:06
    Тедеско, это вам не с Локо после Ювентуса играть и не когда Карпин сливает кубок России.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    04 ноября в 22:06
    Доменико признал , что он неумно сыграл ??? Самокритично - респект!!!
    ABir
    ABir ответил Союзник противников
       221 / 946
    04 ноября в 21:58
    Положим,всё могло в первом тайме закончится,когда "автобус" делал что хотел на вашем поле.
    Один удар в створ за первый тайм - один гол!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ABir
       23 / 946
    04 ноября в 21:47
    Обычная история из-за нелепой и грубой ошибки в обороне - рано пропущенный гол, а против автобуса Спартак играть так и не научился. Надо дисциплинировать оборону и учиться ломать общественный транспорт
    Положим,всё могло в первом тайме закончится,когда "автобус" делал что хотел на вашем поле.
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    04 ноября в 21:45
    В третий раз подряд спартак "случайно" проигрывает арсеналу.
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    04 ноября в 21:45
    Молодец,приучай спартачей к объективной оценке как своих способностей,так и достоинств соперника.
    ABir
    ABir
       221 / 946
    04 ноября в 21:43
    Обычная история из-за нелепой и грубой ошибки в обороне - рано пропущенный гол, а против автобуса Спартак играть так и не научился. Надо дисциплинировать оборону и учиться ломать общественный транспорт
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответил Gelious
       917 / 946
    04 ноября в 21:36
    А молодец, не ноет. Может и получится у него что.
    Конечно получится, только может получиться и херня с хвостом)))
    Gelious
    Gelious
       245 / 946
    04 ноября в 21:33
    А молодец, не ноет. Может и получится у него что.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    04 ноября в 21:31
      Evilhuman
      Evilhuman
         10 / 946
      04 ноября в 21:28
      Капитан очевидность, ещё до начала матча все знали, что туляки явные фавориты
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