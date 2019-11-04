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Тедеско: «Хотел выпустить Крала вместо Кутепова, но не смог из-за лимита»

04 ноября 2019, 21:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал про момент с отмененной заменой полузащитника «красно-белых» Алекса Крала:

Да, это правда, что хотел выпустить Крала вместо Кутепова. Все-таки эти условия новые для меня. Я знал об этом правиле (лимит на легионеров - прим.), но позабыл о нем во время матча. Хорошо, что у меня есть отличные помощники, которые помогли мне тогда.

Ранее Тедеско заявил, что тульский «Арсенал» заслуженно победил «Спартак». 

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Все комментарии
time out
time out
   53 / 946
05 ноября в 09:05
Привыкай к этому позорному явлению - лимиту.
Lazurny
Lazurny
   339 / 946
05 ноября в 05:41
Начались физручьи отмазки.
karnager
karnager
   195 / 946
05 ноября в 00:46
Цорн заработал, можно уже продавать зимой его неликвид
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 22:27
Ананидзе на выход - один легионер минус. Толку от него нет. Это показал и сегодняшний матч.
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 22:10
Начало коллекции отмазок...)))
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
04 ноября в 22:07
Понабрали иностранных сбитых лётчиков и неликвид с Кавказа. Гыгыгы
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
04 ноября в 22:05
О уже обрусел, отмазки пошли вход))0
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   368 / 946
04 ноября в 21:55
Нытик?
ABir
ABir
   220 / 946
04 ноября в 21:54
А солило ли вообще Кутепов выпускать? Но попробовать стоило, чтобы понять
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
04 ноября в 21:53
Кутепов абсолютно не виновен в голе, он играл по другому игроку
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
04 ноября в 21:52
Федун оформит крале гражданство, если тот будет хорошо работать (в парилке)
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 21:49
Ахахах! Жалуется на лимит и оскорбил кутю.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   297 / 946
04 ноября в 21:48
Противник точно был бы бит.
Всё те же грабли,вновь лимит.
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 946
04 ноября в 21:43
О, началось, лимиты, кралы...а дальше грусть в глазах и шарфопад
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
04 ноября в 21:42
Его надо было выпускать вместо никакущего Джано,хуже бы точно не было.Что так поражение,что этак,но сыграли бы лучше.
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