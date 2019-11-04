Тедеско: «Хотел выпустить Крала вместо Кутепова, но не смог из-за лимита»

Главный тренер «Спартака» рассказал про момент с отмененной заменой полузащитника «красно-белых» :

Да, это правда, что хотел выпустить Крала вместо Кутепова. Все-таки эти условия новые для меня. Я знал об этом правиле (лимит на легионеров - прим.), но позабыл о нем во время матча. Хорошо, что у меня есть отличные помощники, которые помогли мне тогда.