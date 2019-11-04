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Дзюба: «У „Зенита“ хорошие шансы обыграть „Лейпциг“»

04 ноября 2019, 17:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал предстоящую игру с «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и рассказал про первый матч между командами, который закончился победой немецкого клуба:

Мы очень сильно ждали матч. Одно дело, когда проигрываешь без шансов, а так 1:2 при доминировании «Лейпцига», но моментов не было у них. Осталась недосказанность в прошлом матче, мы очень сильно хотим показать «Лейпцигу», что мы сильны. Тогда они радовались, теперь мы хотим порадоваться.

Мы не совсем правильно сыграли впереди, у нас была возможность контратак, потому что соперник высоко прессинговал, но мы принимали неправильные решения, могли давать передачи на ход Сердару Азмуну. Не самый обязательный гол мы пропустили, второй гол был сумасшедшим. Понятно, что они сильные, но в определенной игре может победить любой, мы уважаем соперника, но и себя не принижаем, мы дома играем, так что у нас шансы хорошие.

Защитники у немцев не боятся играть один в один, очень крепкие ребята в физической борьбе, накрывают моментально и постоянно не дают принимать мяч. Хитрят иногда, подсаживаются. К тому же они быстрые.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
   604 / 946
04 ноября в 22:53
Вы проиграете!
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум 1
   3 / 946
04 ноября в 19:41
Зри в корень!))
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
04 ноября в 19:30
Наивная деревяха.
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум 1
   3 / 946
04 ноября в 18:59
С судьями у бакланов очень даже получается!
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
04 ноября в 18:34
Артёмка, а Семак вон уже соломку стелет, мол вы медлительные и соображатее хуже игроков Лейпцига.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 18:29
Проплатили? Других шансов не вижу.
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 18:17
А еще лучшие - проиграть.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
04 ноября в 18:16
А Семак говорит нет.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
04 ноября в 18:15
Пьян дерево?
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 17:58
Короче Артемка уже обыграл РБ)))
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
04 ноября в 17:55
Много трепаться перед матчем-не всегда к добру. Нужно помнить,что настанет "после матча".
azures
azures
   329 / 946
04 ноября в 17:54
Удачи Зениту!
ошалевший
ошалевший
   154 / 946
04 ноября в 17:54
верим в лейпциг
kotmyshka
kotmyshka
   354 / 946
04 ноября в 17:53
старайся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 17:51
Будем делать посмотрел...
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