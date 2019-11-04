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Григорий Иванов: «„Уралу“ нужно думать, как улучшить игру в обороне»

04 ноября 2019, 18:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение екатеринбургского клуба от «Оренбурга» в матче 15-го тура РПЛ:

Я никого никогда не обвиняю, но тут мы в первом круге пропустили больше всех мячей - 29. Надо о чем-то думать. Три дня назад провели тяжелую игру на Кубок России, выплеснули эмоции, сегодня чего-то не хватало, хотя первый тайм в нашем исполнении был намного интереснее. Во втором был навал, хотели сравнять, получилось забить один гол, второй - нет.

Хотя в первом тайме забей три момента, и все было бы нормально. Нереализованные моменты? У игроков надо спрашивать, почему они не забивают после выхода один на один, надо с ними разговаривать.

Игроки получат передышку, хотя сейчас в каждом месяце есть по две недели на игры сборных - сентябрь, октябрь, ноябрь. Не так много мы сейчас играем, я не думаю, что команда сильно устала. Надо начинать матчи с первых минут, а не так, чтобы пропускать основную часть голов в первые 15-20 минут. Тренерскому штабу надо задуматься над тем, почему мы выходим из раздевалки и пропускаем гол.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
05 ноября в 12:57
Ничего не надо менять - Урал самая веселая после Ростова команда РПЛ.
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